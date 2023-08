Dosta se prašine podiglo u španjolskim medijima nakon što je Rodrygo, umjesto Luke Modrića, u Vigu pucao penal u 68. kojeg je i promašio golman Celte Vigo Ivan Villar. Trener Carlo Ancelotti naljutio se jako zbog toga, jer hijerarhija se mora znati, a on je još i rekao da Luka puca.

"Da, ljut sam... Zato što je penal morao pucati Modrić i on to zna, ali ga je ipak izveo Rodrygo. Ponavljam, iako je hijerarhija poznata, a još sam ovaj put preko Valverdea poručio Modriću da on treba izvesti jedanaesterac", rekao je Don Carlo na pressici nakon dvoboja i nastavio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Igrači se ne mogu sami među sobom dogovarati tko je izvođač. Vinicius je prvi, ako njega nema onda je Modrić, pa tek onda Rodrygo. Vikao sam Valverdeu da kaže Modriću da puca, ali me valjda nisu čuli."

Valverde je doista prije šuta prišao Modriću i prenio trenerovu poruku, ali je Rodrygo bio već na zaletu. Modrić je samo kimnuo glavom Valverdeu da je sve Ok. Da je i htio više nije mogao reagirati, tim prije što je mladi Brazilac odmah uzeo loptu i poželio pucati jer je, na kraju krajeva i izborio penal.