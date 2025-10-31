Luka Modrić potezom oduševio Real i čitav nogometni svijet

Real Madrid je u El Clasicu slavio protiv Barcelone rezultatom 2-1, no utakmicu je obilježila nesretna pogreška turskog nogometaša Arde Gülera u 38. minuti. Mladi Arda Güler se predugo zadržao s loptom pred svojim golom, što su Katalonci iskoristili i izjednačili na 1-1. Ipak, nakon utakmice je uslijedio potez koji je oduševio madridske navijače. Luka Modrić odmah je nazvao Gülera i pružio mu podršku.

'Trebaš ostati miran'

“Trebaš ostati miran! U tvojim godinama ovakve pogreške se događaju”, poručio mu je Modrić, prema pisanju Defensa Centrala.

Modrić je primijetio Gülerovo duboko razočaranje zbog pogreške koja je dovela do izjednačujućeg gola Fermína Lópeza, gubitka lopte uzrokovanog nepotrebnim rizikom. Luka mu je ponudio savjet, poput mentora učeniku, objašnjavajući da se takve stvari događaju i da će mu iskustvo pomoći da se poboljša. Luka se prisjetio i vlastitih sličnih pogrešaka koje su koštale Real Madrid golova u prošlosti.

Modrić ukazao na vlastite greške

Kao nedavni primjer, Luka je naveo primljeni gol protiv Barçe u prošlogodišnjem finalu Copa del Reyja, koji je na kraju koštao Real Madrid naslova. Bila je to pogreška koju je napravio, kao i Brahim, ali Modrić ju pamti kao jednu od najozbiljnijih pogrešaka u svojoj karijeri. I to s 40 godina. Mnogo ozbiljnija od pogreške koja ne utječe na konačni rezultat, a koju napraviš dok si samo dijete.

Zato je Modrić jasno dao do znanja Ardi Güleru da je ovo vrijeme za učenje, za griješke i za naporan rad kako bi se izbjeglo njihovo ponavljanje. Nitko nije u boljoj poziciji od Hrvata da ponudi savjet čovjeku koji je već imenovan njegovim nasljednikom u veznom redu Real Madrida.

Ardu Gülera motivirao razgovor s Lukom

Arda Güler u početku ne posjeduje iste karakteristike kao Modrić, ali plan kluba je s vremenom ga transformirati u takvog igrača. Zasad, Xabijeva konverzija ide prilično dobro. Ancelotti se nikada nije usudio to provesti, ali trener iz San Sebastiána od početka je podržavao Turčina i neće promijeniti mišljenje zbog pogreške o kojoj će se pričati. Na kraju krajeva, pogreška Arde Gülera biti zaboravljena.

Modrićeve riječi uvelike su motivirale Ardu Gülera, koji već jedva čeka sljedeću utakmicu kako bi se iskupio, odlučan odigrati savršenu utakmicu i izbjeći ponavljanje pogrešaka poput one u El Clásicu. Srećom, nije bilo daljnje štete.

Güler je izašao iz igre u 65. minuti uz pljesak publike, a Modrićeve riječi podrške sigurno će mu pomoći da se brže oporavi od neugodne situacije. Mladi turski veznjak ove sezone je odigrao 13 utakmica, zabio tri gola i asistirao pet puta, a njegova tržišna vrijednost trenutno iznosi 60 milijuna eura, prema Transfermarktu.

