Dugo se čekalo na ovo, Modrić posvetio poruku posebnom igraču: 'Brate...'

Real Madrid je u nedjelju vladao Las Palmas s 4-1 u dvoboju odigranom na stadionu Santiago Bernabeu u Madridu. Gosti su u prvoj akciji na utakmici došli do vodstva, a strijelac je bio Fabio Silva. No, do kraja dvoboja tresla se samo mreža Las Palmasa i to čak sedam puta, ali su Realu tri pogotka poništena zbog zaleđa.

Kylian Mbappe je postigao prvi pogodak u 18. minuti iz kaznenog udarca, a iz igre je bio strijelac za 3-1 u 36. minuti. Između dva njegova gola mrežu je zatresao i Brahim Diaz u 33. minuti. Konačnih 4-1 postavio je Rodrygo u 57. minuti.

Luka Modrić zbog žutih kartona nije konkurirao za sastav, a nije bilo ni najboljeg strijelca Reala Viniciusa Juniora, koji izdržava suspenziju zbog crvenog kartona. No, zato se u momčad vratio austrijski branič David Alaba koji je dugo izbivao zbog ozljede.

Odigrao je Alaba posljednjih 15 minuta i najavio da će u nastavku sezone biti veliko pojačanje za Kraljevski klub. njegov povratak oduševio je sve, a Modrić je na društvenim mrežama objavio snimku njegovog ulaska u igru uz opis:

"Sjajno te je imati ponovno s nama, brate".

Real je ostvario 14. prvenstvenu pobjedu kojom se vratio na vrh ljestvice La Lige s 46 bodova. Dva boda manje ima Atletico Madrid koji je u ovom kolu neočekivano poražen (1-0) na gostovanju kod Leganesa.

