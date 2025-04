Luka Modrić je nakon poraza Real Madrida od Arsenala u prvoj četvrtfinalnoj utakmici na Emiratesu (poraz Kraljeva 3-0) razgovarao s Thierry Henryjom, stručnim sukomentatorom CBS Sportsa.

Luka, hvala što si došao, znam da nije lako komentirati nakon ovakve utakmice. Reci mi kako si se osjećao na terenu, trebali ste biti kompaktniji?

"Bila je teška utakmica za igrati, da budem iskren. Mislim da u prvom dijelu nismo igrali loše, bili smo dobri, branili se dobro, Arsenal je kreirao neke šanse, ali mislim da smo bili organizirani, zaustavili smo njihovu igru između linija jer smo znali da Odegaard i Rice vole igru između linija. Mislim da smo se dobro branili. U kontranapadima imali smo neke dobre šanse, ali nismo zabili. U drugom dijelu kod prvog gola, to je bila naša velika pogreška. Nismo očekivali takvo što. Bio je to sjajan gol, ali kad lopta prođe izvan živog zida, to je šteta, a drugi je bio stvarno čudesan. Nije lako izgubiti 3-0, ali imamo još durug utakmicu".

Znam, bio sam u takvoj situaciji. Ali, vidio sam po prvi put da je Real bio u panici kad je gubio 2-0- To nisam imao prilike puno puta vidjeti kod vas. Niste imali balans u tom trenutku i niste bili povezani kao inače.

"Da, prva dva gola su nas ubila i izgubili smo, kao što si rekao balans, nismo bili kompaktni kao u prvom dijelu. Arsenal je bio bolja momčad, vrlo jednostavno. Primili smo dva gola, da smo primili u otvorenoj igri OK, ali iz slobodnog udarca... Teško je to prihvatiti. Trebamo se sad pripremiti za bitnu utakmicu u ligi, pokušati vratiti samopouzdanje. Imamo sad dva poraza zaredom, a to je nešto na što nisamo baš naviknuli. Moramo se što bolje oporaviti, pokušati odigrati dobru utakmicu u Alavesu, pokušati dobiti. Očekujem da to okrenemo, ako tko to može onda je to Real, pogotovo pred našim navijačima, ali to neće biti lako. Arsenal je pokazao veliku kvalitetu, znali smo mi to, ali znamo da možemo puno bolje i sigurni smo da možemo okrenuti na Santiago Bernabeuu, vidjet ćemo hoće li to biti dovoljno".

U prvom susretu četvrtfinala nogometne Lige prvaka Arsenal je na stadionu Emirates pobijedio aktualnog europskog prvaka Real Madrid sa 3-0 uz dva sjajna gola Declana Ricea.

Dva tjedna nakon što je ženska ekipa Arsenala izborila plasman u polufinale Lige prvaka protiv Real Madrida, stigao je red i na muški dvoboj "Topnika" i "Kraljevskog kluba".

Londonski sastav je odigrao sjajno porazivši Real sa 3-0 golovima Declana Ricea iz slobodnih udarca u 58. i 70. minuti, te Mikela Merina (75). Luka Modrić je za goste igrao do 71. minute.

Uzvratni susret je 16. travnja na Santiago Bernabeu. Inače, ovo je tek drugi put da su se Arsenal i Real susreli u elitnom natjecanju "Starog kontinenta". Prvi put su igrali u osmini finala 2006. kada su "Topnici" u dvije utakmice slavili sa 1-0 golom Thierryja Henryja. Arsenal je te godina dogurao do finala Lige prvaka izgubivši završni susret od Barcelone.

