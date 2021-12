Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić, koji je u utorak odigrao 100. utakmicu u Ligi prvaka, proglašen je najboljim igračem utakmice između Real Madrida i Intera, nakon čega je rekao da nije potrebno gledati koliko tko ima godina nego kako igra.

"Smatram da ne treba gledati godine nego izvedbu, ono što se radi na terenu. Godine znače sve manje jer karijere nogometaša bivaju sve duže", izjavio je 36-godišnji Modrić, najstariji igrač Real Madrida.

"Osjećam se jako dobro, kao da imam manje od 30 godina", izjavio je.

Modrić je istrčao na Santiago Bernabéu s kapetanskom vrpcom oko ruke jer zbog ozljede nije bilo kapetana Karima Benzeme, dok su zamjenski kapetani Marcelo i Nacho Fernández počeli utakmicu na klupi za pričuve. Hrvatski veznjak je dosad samo jednom bio kapetan, i to osamnaest minuta, 30. lipnja tijekom utakmice Elchea i Real Madrida.

"Htjeli smo biti prvi u grupi kako bismo u osmini finala izbjegli jače momčadi. To smo i ostvarili pa sam zadovoljan", rekao je Modrić nakon pobjede od 2-0 nad Interom koji je izborio osminu finala s druge pozicije.

"Trener nam je rekao da ih ne pritišćemo previše gore, da ih pustimo da imaju loptu na svojoj polovici te da ih napadamo kada uđu u našu", napomenula je 'desetka' bijelih.

"Kada smo pak mi imali loptu dobro smo njome upravljali i stvarali prilike. Tako je Toni (Kroos) zabio golčinu. Možda i volimo mi biti ti koji dugo imaju loptu u svojim nogama no ovaj put je trener imao ovakav plan", objasnio je Modrić.

Ušao u elitno društvo

Odigrao je 90 minuta a onda zagrlio suca Brycha kojem je to bila zadnja utakmica u ulozi međunarodnog suca.

"Publika na Bernabéu je bila fantastična. Pomagali su nam od prve minute, bilo je to sjajno", zaključio je Modrić koji se nastupom u utorak upisao u "klub 100" Lige prvaka - kapetan hrvatske nogometne reprezentacije prvi je hrvatski nogometaš koji je došao do 100 nastupa u elitnom klupskom razredu na "Starom kontinentu" te ukupno 43. igrač kojem je to uspjelo.

Real Madrid je vodeća momčad španjolskog prvenstva s osam bodova više od drugoplasirane Seville, a utakmicom protiv Intera uspješno je okončao i prvi dio Lige prvaka.