Hrvatska nogometna reprezentacija po šesti će put zaigrati na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine u Kataru, u odlučujućoj utakmici za prvo mjesto u skupini H "vatreni" su pred više od 30.000 gledatelja u Splitu svladali Rusiju sa 1-0 (0-0).

Pogodak vrijedan odlaska u Katar autogol je ruskog stopera Fjodora Kudrjašova u 81. minuti. Po uvjetima koji su bili na rubu regularnosti, poljudski travnjak čitavim tijekom susreta natapala je jaka kiša zbog koje je lopta zastajala u lokvama vode koje su se stvorile, Hrvatska je dominirala i posjedom i prilikama, no ono što nisu uspjeli napraviti naši napadači, a to je svladati odličnog ruskog vratara Safonova, "uspio" je Kudrjašov nespretnom reakcijom pred sam kraj susreta.

Modrićeve moćne poruke

No, ma koliko ti uvjeti bili teški i nepovoljni, toliko je nacionalni naboj na Poljudu bio jak, a momčad je do ove vrlo važne pobjede nosio kapetan Luka Modrić. Modriću je silno bilo stalo da njegova reprezentacija ostvari pobjedu u toj utakmici, a najbolje se to vidjelo na kraju kada je predvodio slavlje sa suigračima na terenu.

Na koncu poručio je poslije pobjede i da će predvoditi ekipu i na SP-u. "Idemo na Svjetsko prvenstvo u Katar i sretni smo. Sretni smo da smo tamo, a sad imamo godinu dana uživanja i pripremanja da budemo opet pravi tamo. Ne znam što se mora dogoditi da ne vodim Hrvatsku u Kataru", rekao je Luka.

A zatim se oglasio i na Instagramu s novom porukom.

"Vidimo se u Kataru! Volim nogomet i svoju zemlju", napisao je Modrić i podijelio nekoliko slika s utakmice.