TWITTER GORI / 'Luka Modrić najbolji je veznjak ikad. Kad će početi pokazivati ikakav pad u igri? Kakav je to igrač, volimo te Lukita'

Nogometaši madridskog Reala pobjednici su ovogodišnjeg europskog Superkupa, oni su danas u Helsinkiju svladali Eintracht iz Frankfurta sa 2-0 (1-0). Pogotke za pobjednika Lige prvaka protiv pobjednika Europske lige postigli su David Alaba (37) i Karim Benzema (65). Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić igrao je za Real do 66. minute. Na Twitteru ga hvale . "Luka Modrić najbolji je veznjak ikad", napisao je jedan oduševljeni fan. "Luka je do izlaska davao kliničku sliku Realu", istaknuo je drugi fan. "Kad će Luka početi pokazivati ikakav pad u igri, kakav je to igrač". "Volimo te Lukita".