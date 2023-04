Bivši urugvajski nogometaš Gustavo Poyet, koji je trenirao Luku Modrića u Tottenhamu od 2007. do 2008. godine, rekao je da je hrvatski veznjak najbolji igrač kojeg je ikada trenirao te da zaslužuje novi ugovor u Real Madridu.

'Luka zaslužuje novi ugovor s Realom'

"Naravno da zaslužuje novi ugovor s Realom. On je najbolji igrač kojeg sam trenirao u životu, premda je to bilo u ulozi pomoćnog trenera", izjavio je 55-godišnji Poyet u intervjuu objavljenom u utorak u španjolskim novinama AS.

Poyet je u londonskom Tottenhamu bio pomoćnik Španjolcu Juandeu Ramosu. Modrić je u ljeto 2012. otišao iz Tottenhama u Real Madrid, s kojim je osvojio 22 trofeja, a gdje mu ugovor istječe 30. lipnja.

'Primijetio sam da je vanserijski igrač'

"Tijekom mjeseci provedenih s njime, dok smo trenirali, primijetio sam da je vanserijski igrač. Već godinama mislim kako igra svoju zadnju sezonu, no on kao da se trudi demantirati me. Njegova igračka razina je izuzetno visoka", rekao je Poyet koji je trenutno izbornik reprezentacije Grčke.

Poyet je bio i glavni trener atenskog AEK-a, Bordeauxa, Brightona, čileanske Universidad Catolice, Šangaj Šenhue, Sunderlanda, Betisa te pomoćnik glavnom treneru Leedsa.

'Teško je analizirati što se događa u Chelseaju'

Kao igrač je upisao 26 nastupa za Urugvaj, a za Chelsea je igrao od 1997. do 2001.

U srijedu će Real Madrid i Chelsea odigrati prvu utakmicu četvrtfinala Lige prvaka. Real brani naslov te se nalazi na drugom mjestu u španjolskom prvenstvu dok Chelsea zauzima 11. poziciju u engleskom prvenstvu.

Chelsea je prošli tjedan smijenio trenera Grahama Pottera pa na njegovo mjesto postavio Franka Lamparda.

"Teško je analizirati što se događa ondje bez da si upoznat s detaljima", izjavio je Poyet.

Smatra da je promjena trenera prije važnih utakmica, kao što je četvrtfinale Lige prvaka, uvijek rizična.

'Real, Bayern i City favoriti za osvajanje Lige prvaka'

"No prije nekoliko godina bili su smijenili Lamparda, kojeg su mnogi branili, pa je došao Tuchel i osvojio Ligu prvaka. Kada se donese takva odluka nikada se ne zna ishod", rekao je.

Poyet smatra Real Madrid, Bayern i Manchester City favoritima za osvajanje Lige prvaka.