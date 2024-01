Luka Modrić se trenutno nalazi u Saudijskoj Arabiji gdje se igra španjolski Superkup i njegova prisutnost je potaknula nove priče o potencijalnom dolasku u tu zemlju.

"Saudijci i dalje žele Luku Modrića, jako su mu naklonjeni. Opet će ga pokušati dovesti, ali za njega je Madrid njegov dom i nastavit će čekati", objavio je madridski AS, list blizak Realu.

Prošoga ljeta, podsjetimo, naš Luka dobio je bogatu ponudu iz Saudijske Arabije, no odlučio ju je odbiti i potpisati novi ugovor s Realom, no to očito nije 'ohladilo' Saudijce.

Modriću ugovor s Realom istječe ovoga ljeta, a ove sezone je izgubio važnu ulogu u momčadi jer priliku dobivaju novi i mlađi igrači pa je on najčešće rezerva, zbog čega je navodno vrlo nezadovoljan.

