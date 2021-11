Gospođa Elvira Turiño Pérez (80) priznala je u simpatičnom videu kako joj je velika želja upoznati hrvatskog reprezentativca Luku Modrića. Ona živi u selu Pajares de la Lampreana, koje je smješteno pokraj grada Zamore i ima 306 stanovnika. Redovno prati utakmice Real Madrida i Vatrenog.

"U ovom životu, sa svojih 80 navršenih godina, voljela bih se fotografirati sa svojim Modrićem. On je najbolji u čitavom Real Madridu. On je sjajan čovjek i dobar te skroman dečko, ima sve", poručila je putem videa koji je brzo postao hit i nema sumnje da će uskoro doći do Modrića.

Simpatična bakica nije dugo čekala na odgovor. Modrić je vidio njezin video i snimio joj jedan zauzvrat te je poslao potpisani dres Real Madrida sa svojim imenom na leđima.

"Nadam se da ćemo se uskoro sresti i upoznati. Imam poklon za vas, šaljem vam dres i poljubac“, rekao je Luka u videu koji je snimio za baku Elviru.

A nakon toga simpatična bakica priznala je da nije očekivala da će joj se Luka javiti, pogotovo ne tako brzo i javno joj poslati poruku.

Priča o djedu

“Nisam puno znala o svemu ovome. Nisam mislila da će to svi vidjeti, a pogotovo ne Modrić. Mislila sam da je sve šala”, kazala je te je otkrila zašto joj se toliko svidio Vatreni.

“Čini se kao skromna osoba. Također, kad je dobio Zlatnu loptu ispričao je kako ga je djed vodio na trening, a kad je on ubijen tijekom rata dao je obećanje kako će sve napraviti kako bi postao dobar nogometaš. Kao baka to me jako dirnulo”, kazala je gospođa Elvira i dodala kako jedva čega da ga upozna.

“Bila sam jednom na Santiago Bernabeu. Bilo je prije tridesetak godina. U Madridu mi žive kćer i troje unučadi. Unuka i unuk će ići sa mnom. Kad vidim Luku bit ću jako uzbuđena. Reći ću mu da ću mu uvijek biti njegova baka i da su mu vrata moje kuće otvorena kad god poželi doći. Ako dođe pripremit ću mu domaće pile ili neke dobre tripice. Ako nakon toga ne bude htio ići pripremit ću mu i krevet da prespava”, poručila je.