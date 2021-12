Hrvatski kapetan Luka Modrić asistirao je Karimu Benzemi za vodstvo Real Madrida protiv Athletica 40. minuti utakmice. Sjajno su kombinirali nogometaši Reala, a posebno je bilo impresivno kako je prije same asistencije Modrić petom odigrao za Viniciusa. Vatreni je tako još jednom pokazao da je u vrhunskoj formi i da i dalje klub može računati na njega ako je najstariji u svlačionici.

Stoga ne čude izjave trenera Carla Ancelottija, koji je u utorak kazao je kako nije razočaran što je Lionel Messi proglašen najboljim nogometašem svijeta za ovu godinu, ali i kako bi iduće godine "Zlatnu loptu" mogao osvojiti netko od njegovih igrača uključujući Luku Modrića.

Čeka novi ugovor

"Smatram da Messi nastavlja biti veliki igrač i to je to. Igračima su individualne nagrade važne jer im je to motivacija. Da barem iduće godine bude netko iz Real Madrida. Benzema je imao veliku sezonu, Vinicius također pokazuje kvalitetu, Modrić je tu... imamo puno mogućnosti za osvajanje te nagrade iduće sezone. Naš vratar Courtois je 'top razina' premda je vratarima teško osvojiti ovu nagradu", rekao je Ancelotti.

Talijan je, inače, po drugi je put u tjedan dana pohvalio svoje vezne igrače među kojima i Modrića nakon uvjerljive 3-0 pobjede na gostovanju kod Šerifa u 5. kolu skupine D Lige prvaka.

" Kao što sam već prije rekao ta kombinacija njih trojice je spektakularna", kazao je Talijan, a sve to ide u prilog Modriću, koji želi osigurati novi ugovor.

Modrićevo prekrasno odigravanje petom, a potom i asistenciju pogledajte ovdje.