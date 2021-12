Španjolski mediji objavili su ovih dana kako je Luka Modrić navodno odbio dvije vrlo unosne ponude, jednu svog bivšeg kluba Tottenhama i jednu superbogatog Newcastle Uniteda. Pojavila se navodno i opcija da Modrić preseli u redove Manchester Cityja kod Pepa Guardiole.

Objavio je to list Super Deporte, koji tvrdi da je Pep Guardiola vrlo zainteresiran za dovođenje Luke Modrića ako mu Real ne da novi ugovor.

Međutim poznato je koja je Modrićeva novogodišnja želja - produžiti ugovor s Realom i kao igrač Kraljevskog kluba nastupiti na Svjetskom prvenstvu u Kataru za godinu dana.

A da bi se to mogul ostvariti sugeriraju i informacija koje je objavio Fabrizio Romano, najpoznatiji stručnjak za transfere. Prema njegovom riječima Real će ponuditi Modriću novi ugovor do ljeta 2023 u idućih nekoliko tjedana uz naglasak da je to želja i igrača i kluba.

U ponedjeljak je, inače, časopis France Football dodijelio PSG-ovom napadaču Messiju (34) nagradu "Zlatna lopta", najveće individualno priznanje u svijetu nogometa. Tu je nagradu 2018. godine dobio kapetan hrvatske reprezentacije koji je ove godine ušao među 30 kandidata. Nije međutim dobio niti jedan glas.

Modrić (36) je najstariji igrač Real Madrida kojem ugovor istječe za sedam mjeseci, a Ancelotti je prošlog tjedna dva puta javno bio pohvalio njegove ovosezonske nastupe.