Nogometaši Dinama jučer su u Varšavi, u uzvratnoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka, s 1:0 slavili protiv Legije te nakon 1:1 u prvoj utakmici prošao u play-off kvalifikacija za Ligu prvaka gdje ga čeka moldavski Sheriff.

Ivanušec pokazao klasu

Jedini pogodak na utakmici zabio je Bartol Franjić, nogometaš koji je igrao na poziciji lijevog bočnog ali je kod gola pretrčao čak 70 metara, došao u završnicu i na sjajnu asistenciju Luke Ivanušeca pospremio majstorski loptu u mrežu. Ivanušec je odigrao odličnu akciju...

"Teška utakmica. Znali smo da će oni imati ovakvu podršku. Mogu samo čestitati svojoj ekipi na borbenosti i trudu. Mislim da smo zasluženo prošli. Primio sam loptu, odigrao Majera, on mi je vratio, prošao sam dvojicu i vidio sam Bartola. Podvalio sam mu lijevom nogom, a on je fantastično zabio. Bilo je teško komunicirati u ovakvom ambijentu, dosta smo se teško čuli, navijači su baš bili glasni, ali eto, na kraju je bitna samo pobjeda", rekao je Ivanušec pa dodao:

'Nismo se opterećivali mogućim susretom sa Zvezdom'

"Nismo se opterećivali mogućim susretom sa Zvezdom. Mislili smo samo na Legiju, sad znamo da je to Šerif i idemo se spremiti."

Utakmicu je prokomentirao i vratar Dinama Dominik Livaković, koji je imao nekoliko dobrih obrana:

"Još nije do kraja riješeno. Još imamo jedan okršaj i nadam se Ligi prvaka. Ovo je bila teška utakmica gdje su oni imali vjetar u leđa, ali eto. Veliki napor cijele momčadi za obranu, sve je to bilo brzo i svaka čast dečkima. Idemo dalje! S obzirom na to što pokazujemo zadnje tri godine, ovakve europske sezone, stvarno se dobro prilagođavamo. Mi se samo koncentriramo na teren pa dalje što bude, malo smo u karanteni gledali Šerif, ali to je to."