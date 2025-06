Ludnica u SAD-u: Real s igračem manje slavio, Modrićev ulazak digao publiku na noge!

Real Madrid, unatoč tome što je gotovo cijelu utakmicu bio s igračem manje, u Charlotteu je slavio protiv meksičke Pachuce s 3-1, napravivši veliki korak prema osmini finala Svjetskog klupskog prvenstva.

Nakon ranog isključenja braniča Raula Asencia (7),Real je zabio čak tri gola. Golove za Kraljevski klub postigli su Jude Bellingham (35), Arda Güler (43) i Federico Valverde (70). Elias Montiel (80) spasio je čast meksičkoj momčadi.

Luka Modrić je ušao u igru u 60. minuti, a ovo je bila prva pobjeda novoga trenera Reala Xabija Alonsa.

60' It's Modric time! The midfield maestro comes in and receives the captain armband ©



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAPAC pic.twitter.com/MgDBs7nxpE