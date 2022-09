Juventus nije uspio doći do pobjede na domaćem terenu u sklopu šestog kola talijanske Serije A. Stara Dama remizirala je sa Salernitanom 2:2, a na poluvremenu se činilo kako bi domaćini mogli ostati bez ijednog boda. Gostujuća momčad nakon prvih 45 minuta imala je vodstvo od dva gola prednosti, nakon što su Antonio Candreva u 18. i Krzysztof Piatek u sudačkog nadoknadi prvog dijela tresli mrežu crno-bijelih.

No, to je bio samo uvod u sve što su gledatelji u Torinu gledali. Juventus je smanjio gostujuću prednost u 51. minuti, kada je strijelac bio Gleison Bremer, da bi to potpune ludnice došle tek u sučevoj nadoknadi. Alex Sandro je u 92. minuti izborio kazneni udarac za Juventus. Bonucci je stavio loptu na bijelu točku, njegov prvi pokušaj je obranjen, ali je talijanski stoper zabio iz odbijanca.

Samo dvije minute kasnije nastao je potpuni kaos, koji su igrači začinili naguravanjem na rubu tučnjave.

Tučnjava, crveni kartoni...

U 94. minuti Juve dolazi do vodstva. Tribine su eruptirale nakon što je Arkadiusz Milik krasno pogodio nakon jednog kornera, a njega je euforija toliko ponijela da je skinuo dres u slavlju i tako zaradio drugi žuti karton. Taman kada su mislili da su upisali nova tri boda i to na spektakularan način, uslijedio je hladan tuš za igrače Juventusa.

VAR je odlučio da pogotka nema zbog zaleđa, ali su pritom napravili nevjerojatan propust. Prema VAR-u, Bonucci je bio u zaleđu prilikom udarca Milika. Kada se povukla linija, činilo se da su u pravu, no VAR je napravio jedan veliki propust. Naime, talijanski suci nisu vidjeli Candrevu u kutu terena, koji je branio korner.

Da su povlačili liniju iza Candreve, Bonucci ne bi bio zaleđu. Igrači Juventusa su se pobunili, a umalo je došlo i do tučnjave i to u nekoliko navrata. Igrači su postajali sve nervozniji, a sudac je nakon Milika isključio i trenera Maxa Allegrija, Juana Cuadrada i gostujućeg Federica Fazija. Nakon susreta igrači Juventusa nisu imali lijepe riječi za suce, a tko bi ih krivio.

Juve je trenutno na sedmom mjestu Serije A s dvije pobjede i četiri remija.