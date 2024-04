Nogometaši Brondbyja nevjerojatnim su preokretom slavili kod gradskog rivala Copenhagena u 23. kolu danskog prvenstva.

Domaćini su u 42. minuti poveli preko Ankersena, a stvari je na početak nakon brze kontre vratio Kvistgaarden u 69. minuti.

Domaćin je bio dominantniji, ali kazna za promašaje stigla je u 93. minuti kada je na odličan ubačaj Rasmussena mrežu Copenhagena rasparao Klaiber.

Nastalo je veliko slavlje na tribini gdje se nalaze gostujući navijači, dok je tridesetak tisuća navijača domaćeg sastava palo u očaj.

Dinamu ovaj rezultat odgovara jer nekoliko momčadi ne smije osvojiti domaće naslove kako bi Plavi imali direktan plasman u Ligu prvaka.

To su praška Slavija, Copenhagen i Basel, a nitko od njih trenutno nije vodeći. Naravno, i Šahtar mora ispustiti trofej iz ruku, ali oni su zasad vodeći, međutim, to ništa Dinamu neće značiti ukoliko do kraja sezone ne preskoči Rijeku i obrani naslov prvaka.