Nogometaši Lokomotive svladali su Istru 1961 u Puli s 2-1 (1-0) u utakmici 8. kola HNL čime su skočili na peto mjesto ljestvice.

Gosti iz Zagreba su vodili 2-0 nakon golova Josipa Pivarića u 23. i Silvija Goričana u 66. minuti, dok je jedini strijelac za domaći sastav bio Ante Erceg u 80. minuti.

Lokomotiva je time prekinula niz od tri prvenstvena poraza, dok je Istra 1961 izgubila nakon četiri utakmice bez poraza.

Bolji ulaz u utakmicu imao je domaći sastav, a razigran je bio Ante Erceg koji je bio najveća prijetnja gostima. No, Lokomotivi nije dugo trebalo da zaprijeti na drugoj strani te je povela u 23. minuti, u svom prvom pravom napadu. Nakon ubačene lopte na drugu vratnicu dobro se snašao Pivarić te je zatresao domaću mrežu za vodstvo Lokomotive.

Nastavila je potom Istra 1961 napadati, u dvije situacije je tražila jedanaesterac, a ozbiljno je zaprijetio Erceg iz slobodnog udarca. Na samom kraju prvog dijela mogla je Lokomotiva povećati prednost, ali dva pokušaja, Kulenovića i Aliyua, nisu bila dovoljna za 2-0.

Veliki kiks Čavline

Na samom početku drugog dijela opet je Istra 1961 imala dobru šansu za izjednačenje, ali je udarac Ercega završio na okviru vrata, a potom ni Petković nije bio precizan.

Nakon toga uslijedila je kazna na drugoj strani u 66. minuti. Perković je pogriješio, poklon iskoristio Aliyu koji je asistirao Goričanu koji, pak, pogađa za 2-0.

U 80. minuti pojavila se nada za domaći sastav, a nakon sjajno obavljenog posla tijekom cijele utakmice pogriješio je vratar Lokomotive Čavlina. Iskoristio je to Erceg i napokon pogodio, za 1-2, no to je sve što je do kraja uspjela napraviti pulska momčad koja je time pala na osmo mjesto ljestvice.