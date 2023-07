Gosti iz Pule su poveli u 14. minuti, a strijelac je bio Ante Erceg. Nakon bolje igre u nastavku Lokomotiva je izjednačila, a pogodak je u 69. minuti postigao Vladan Bubanja.

Premda je na startu utakmice Lokomotiva izgledala nešto bolje na travnjaku, gosti su poveli u 14. minuti. No, pogodak je Istra 1961 zabila najviše zahvaljujući pogrešci domaćeg igrača Kalaice koji je nespretno i loše vraćao loptu svom golmanu. Iskoristio je to Ante Erceg koji je prvi došao do lopte i zabio za 1-0 gostiju.

Pogodak nije previše promijenio ritam utakmice u kojoj su se teško stvarale prave šanse. Istra 1961 je mogla do povećanja vodstva u 33. minuti, ali je dosta dobar udarac Nebyle obranio domaći vratar Čavlina. Isti igrač je zaprijetio i tri minute kasnije, ali nije bio precizan.

Lokosi izjednačili

Najbolju šansu u prvom dijelu Lokomotiva je imala u 44. minuti kada je pucao Goričan, ali je dobro reagirao pulski vratar Majkić.

Lokomotiva je odlučnije zaigrala od početka drugog dijela, ali se i dalje jako mučila kako probiti posljednji gostujući blok. Pravih prilika nije bilo, a gosti su mogli povećati vodstvo u 65. minuti, ali odlična akcija Vuka nije završila pogotkom.

Ipak je Lokomotiva uspjela izjednačiti u 69. minuti. Nakon kornera je najspretniji bio Bubanja i glavom pogodio za 1-1. Nakon gola Lokomotiva je zadržala dobar ritam te je bila konkretnija do kraja utakmice. No, šanse su propuštali Kačavenda i dva puta Stojković te je dvoboj završio bez pobjednika. U završnici se dobrim obranama istaknuo i gostujući vratar Majkić.

U prvom susretu premijernog kola nove sezone Hajduk je na maksimirskom stadionu pobijedio Dinamo 2-1. U subotu je Rijeka na Rujevici bila uvjerljiva protiv Rudeša te je slavila s 4-0, kao i Osijek koji je u premijeri na novoj Opus Areni svladao Slaven Belupo 6-1. U prvom nedjeljnom ogledu dogodio se i prvi remi u sezoni, Gorica i Varaždin su odigrali 1-1.