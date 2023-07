U ogledu 1. kola nove sezone HNL-a nogometaši Gorice i Varaždina su odigrali bez pobjednika 1-1 (1-0) u susretu gdje je domaćin bio bolji u prvom, a gosti u drugom poluvremenu.

Gorica je povela pogotkom Nikole Vujnovića u 28. minuti, dok je deset minuta prije kraja Fran Brodić glavom pogodio za podjelu bodova i konačnih 1-1.

Od početka dvoboja energičnije su zaigrali Velikogoričani koji su u sedmoj minuti imali prvu veliku priliku. Majstorović se našao sam pred suparničkim vratima, iskosa, ali je pucao pored vrata.

Vodstvo Gorice

Nastavila je Gorica napadati, stvorila je još nekoliko obećavajućih situacija, a zasluženo je povela u 28. minuti. Prsima je Stenvoorden proslijedio loptu do Vujnovića koji je bio spretan te pogodio suparničku mrežu.

Primljeni pogodak bio je potreban gostima iz Varaždina za razbuđivanje. Do kraja poluvremena se igralo ravnopravno, a najbolju šansu u tom dijelu dvoboja imali su gosti, ali je u 38. minuti Brodić pogodio okvir vrata.

U nastavku utakmice Varaždin je na tragu dobrog kraja prvog poluvremena zaigrao dobro, no dosta su teško gostujući nogometaši stvarali prave prilike. Uglavnom su pokušavali iz daljine, pucali su Pellumbi, Šego i Mitrovski, no sve to je bilo daleko od potencijalnog izjednačenja.

Brodić izjednačio glavom

No, bolju igru Varaždin je naplatio u 80. minuti. Boršić je ubacio, a Fran Brodić glavom pogodio za 1-1. Domaći vratar Banić je dirao loptu, ali je nije uspio zaustaviti na putu prema mreži.

Do kraja dvoboja fijukala je lopta oko oba vratara. Dvije odlične šanse imale su obje momčadi, pogotovo Kolarić u 90. minuti za Varaždin, ali rezultat se više nije mijenjao i svaka je momčad na startu sezone osvojila po bod.

U prvom susretu premijernog kola nove sezone Hajduk je na maksimirskom stadionu pobijedio Dinamo 2-1. U subotu je Rijeka na Rujevici bila uvjerljiva protiv Rudeša te je slavila s 4-0, kao i Osijek koji je u premijeri na novoj Opus Areni svladao Slaven Belupo 6-1.