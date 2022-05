Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić vraća se ovoga vikenda u prvu momčad Chelseaja nakon što je propustio tri utakmice zbog ozljede gležnja. Kovačić je imao već jedan nastup nakon povratka, ali dobio je tek neku sitnu minutažu protiv Evertona i tu je utakmicu njegova momčad izgubila 1:0.

Chelsea sada dočekuje jednu od najneugodnijih ekipa lige, Wolverhampton, a Kovačić bi prema svemu sudeći trebao biti u početnom sastavu. Kovačić puno znači Chelseaju, a zanimljivo je vidjeti i koliko ga cijeni trener Thomas Tuchel.

"U prošloj utakmici igrao je više nego što smo to planirali, mislili smo da će 20-ak minuta biti dovoljno. Bili smo dominantni, dobro je da se nakon te utakmice osjećao dobro. Bit će spreman. Njegova dobra forma za nas puno znači. Za mene je strahovito važno to što on neprestano probija linije, a to što ne znate hoće li se upustiti u dribling ili odmah proslijediti loptu jedna je od njegovih najvećih prednosti", rekao je Tuchel i zatim objasnio što Kovačić sve radi za njegovu momčad.

"Dobar je dodavač, ima samopouzdanja, želi loptu u svakoj situaciji i svakoj minuti igre, nikad se ne skriva, ne štiti se i uvijek je blizu da pomogne suigračima. To je jako važno i po pitanju formacije", veli Tuchel.