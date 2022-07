Kultni norveški lijevi bek, proveo je na Anfieldu najbolji dio svoje karijere. John Arne Riise u Liverpoolu je bio dugih sedam godina, sa slavnim klubom je osvojio Ligu prvaka, a ostao je poznat i po takozvanom "golf-incidentu" u kojem je imao poprilično ozbiljan sukob sa klupskim kolegom Craigom Bellamyjem.

Naime, Bellamy je, prema navodima više svjedoka, napao Riisea golf-palicom na jednoj zajedničkoj klupskoj zabavi. Incident je ipak imao sretan završetak, a Riise je u jednom engleskom podcastu otkrio dosad široj javnosti nepoznate detalje čitave priče, koja je u svojevremeno bila apsolutni medijski hit.

"Bili smo na večeri i Bellamy je cijelo vrijeme govorio kako ću ja kasnije pjevati karaoke. Ja sam to uporno odbijao. Nisam pio, ali ostali jesu. Poslije toga smo otišli na karaoke, a Bellamy je uzeo mikrofon i opet inzistirao da ću pjevati. Tu sam izgubio živce", započeo je Riise.

Nije htio pjevati karaoke

"Došao sam do njega, unio sam mu se u facu i rekao: Sad slušaj, neću pjevati, stoga jebeno zašuti i već jednom prestani ili ću te razbiti", nastavio je bivši norveški reprezentativac opisivati sporni događaj koji se dogodio 2006. godine."

"Bio sam u sobi s Danielom Aggerom. Kad sam čuo da netko dolazi, mislio sam da je to on, ali se opet pojavio Bellamy. Bio je potpuno alkoholiziran i izvan sebe i imao je golf-palicu u ruci. Urlao je da ga nije briga što će se dogoditi i hoće li ići u zatvor. Zatim je zamahnuo prema mojim nogama", dodao je.

"Morao sam se braniti i nogama blokirati udarce. Pozvao sam ga da to riješimo muški, a on je i dalje bio bijesan. Govorio mi je da ga nije briga hoće li ići u zatvor, ali da neće dozvoliti da netko tako priča o njemu pred suigračima", nastavio je Riise.

Debeli konobar razriješio stvari

Prepričao je i koji je bio ishod priče: "Dogovorili smo se da ćemo se sukobiti sutradan u devet ujutro. Znao sam da je, ako nešto napravim prije toga, moja karijera u Liverpoolu gotova. Došao sam do njegove sobe s Aggerom sutra ujutro, ali on se pravio da me ne vidi."

Nakon toga im je španjolski trener Rafa Benitez rekao da je ta priča završena, a svršetak je bio najsretniji mogući. Dva dana nakon incidenta Bellamy je zabio prvi, a Riise drugi gol u 2:1 pobjedi protiv Barcelone na Camp Nouu koja je odvela Redse u četvrtfinale Lige prvaka.

Te sezone otišli su do finala, ali je u Ateni bio bolji talijanski Milan. Inzaghi je zabio dva gola u pobjedi 2:1, a talijanski velikan se time revanširao engleskom za šokantan poraz iz Istanbula dvije godine ranije.