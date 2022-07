Većina velikih europskih nogometnih klubova trenutno se priprema za početak nove sezone pa tako i Chelsea. Engleski velikan trenutno je u SAD-u, gdje diljem države igraju prijateljske susreta. Noćas u 1:30 igrali su protiv Charlotte FC-a u sklopu Florida Cupa.

Takve utakmice su prilika da trener isprobaju nove sustave i igrače. Tako je bio slučaj i noćas, kada je Thomas Tuchel odradio deset zamjena, odnosno promijenio je sve osim vratara Edouarda Mendyja. Debitirao je i Raheem Sterling, veliko pojačanje koje je stiglo ovog ljeta iz Manchester Cityja. Priliku su dobili i mnogi mladi igrači, a neki ovaj susret neće pamtiti po dobrome.

Susret je završio neriješenim rezultatom 1:1, tako da se pobjednik odlučivao ruletom jedanaesteraca. Strijelci u regularnom dijelu bili su Christian Pulišić za Chelsea i Daniel Rios za Charlotte.

Pokušaj atrakcije?

Na kraju je Chelsea poražen nakon što su igrači Charlottea pogodili svih pet jedanaesteraca, a tragičar je bio mladi Conor Gallagher. Gallagher je dijete Chelseaja, u koji je stigao sa svega osam godina. Prošle je sezone odradio fantastičan posao na posudbi u Crystal Palaceu zbog čega mnogi očekuju da će ostati u Chelseaju i dobiti pravu, ozbiljniju priliku. Za Palace je odigrao 39 utakmice te je pritom postigao osam pogodaka i dodao pet asistencija.

No, susret sa Charlotteom pokušat će zaboraviti što prije, barem izvođenje penala. Naime, Gallagher je bio jedini igrač kod Chelseaja koji je promašio penal, no to ne bi bila nikakva sramota da ga je izveo kako treba. Gallagher se zaletio izvesti udarac s bijele točke te je neobjašnjivo, laganim udarcem po sredini praktički dodao loptu vrataru kluba iz SAD-a.

Naravno, Gallaghera su "razapeli" na društvenim mrežama, a mladić je vjerojatno samo želio atraktivno postići pogodak. Na njegovu sreću, u pitanju je prijateljsko natjecanje koje služi da se igrači dovedu na najveću moguću razinu.