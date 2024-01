Odluka Jurgena Kloppa da odlazi s trenerske klupe Liverpoola potresla je nogometni svijet, posebno navijače Liverpoola. Ta je odluka pod upitnik stavila sudbinu kluba.

Jedan od najvećih trenera svih vremena odlazi, no što će biti s igračima? Zvijezdi engleskog kluba, Virgilu van Dijku ugovor ističe sljedeće godine, a mnogi se pitaju hoće li on u ovom klubu ostati duže.

"Biti dio sljedeće ere ovdje u Liverpoolu? Sada je to veliko pitanje i da budem iskren ne znam. Ugovor mi ističe za 18 mjeseci, da, ali ne znam. Klub će sada imati pune ruke posla zamijeniti ne samo menadžera, već cijelo osoblje. Ima toliko stvari koje će se promijeniti i jako me zanima u kojem smjeru će to ići za Liverpool i sve nas koji smo uključeni", rekao je nizozemski branič, a zatim dodao:

"Ali tek kad se to objavi ćemo vidjeti u kakvoj je situaciji. Ne mogu puno reći o tome, čekat ćemo i vidjeti. Nadajmo se da imamo uspjeh o kojem svi sanjamo i za koji se borimo svaki dan i vjerojatno će biti više razjašnjenja o tome što klub želi za budućnost."

Izgleda da će Virgilu presuditi tko će doći kao zamjena, a tek onda će odlučiti o svojoj budućnosti.

