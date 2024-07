Nogometaši Fenerbahcea, aktualni turski doprvaci, uspjeli su preskočiti drugo pretkolo Lige prvaka u kojem su svladali švicarski Lugano s ukupnih 6-4.

Nakon pobjede 4-3 u gostima Fenerbahce je na domaćem terenu slavio nakon preokreta s 2-1. Međutim, golom Mahmouda u sedmoj minuti gosti iz Lugana su vodili sve do 60. minute dokad su imali produžetke u rukama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tada je pogodak za 1-1 postigao Edin Džeko, bosansko-hercegovački napadač koji se cijelo ljeto spominjao kao moguće pojačanje Hajduka. Džeko je definitivno spasio Fenerbahce, sastav kojeg od ovog ljeta trenerski vodi legendarni Jose Mourinho.

Ne samo da je Džeko u uzvratu postigao ključni pogodak, već je u prvom susretu postigao tri od četiri gola turskog doprvaka. Gol za pobjedu u uzvratu postigao je Poljak Szymanski u 93. minuti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kao i u prvom susretu tako je i u uzvratu vrata turskog kluba čuvao hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković koji se našao na udaru kritika zbog primljenog pogotka i dobio je zvižduke navijača.

"Livaković je večeras zaustavio goste da povedu sa 2:0, to znači da je on bio ključni igrač u pobjedi", rekao je nakon utakmice 'Special One' i tako objasnio Turcima neke stvari.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U trećem pretkolu Fenerbahceu slijede dvije utakmice protiv francuskog Lillea.