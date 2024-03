Dominik Livaković mogao bi nakon samo jedne sezone napustiti Fenerbahče. Već se neko vrijeme spominje odlazak hrvatskog reprezentativnog golmana, a u turskoj se javnosti pojavila vijest kako bi i on mogao putem najbogatijih ugovora.

Za 29-godišnjeg Zadranina ozbiljno je naime 'zagrizao' Al Nassr za kojeg nastupa i Marcelo Brozović te Sadio Mane i Cristiano Ronaldo.

Al Nassr je prije nekoliko dana ispao iz azijske Lige prvaka, a navijači su razočarani kako je raspucavanje jedanaesteraca branio domaći golman Al-Najjar, koji je pak branio jer je David Ospina već duže vrijeme ozlijeđen. Saudijci upravo Livakovića vide kao idealnu zamjenu za 'veterana' Ospinu.

Livakoviću ugovor s Turcima traje do ljeta 2028. godine, a budući da će od 22. do 26. ožujka već biti na Arapskom poluotoku jer Hrvatska u susjednim Ujedinjenim Arapskim Emiratima sudjeluje na Winsunited Cupu u sklopu priprema za EP, Turci ističu kako bi se upravo u to vrijeme mogao sklopiti dogovor.

