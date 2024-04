Vratar hrvatske nogometne reprezentacije Dominik Livaković branio je čitav susret za Fenerbahce koji je u dvoboju 33. kola turskog prvenstva odigrao 2-2 na gostovanju kod Sivasspora.

Fenerbahce je dva puta vodio golovima Freda (45+2) i Kahvecija (81), no domaći su spasili bod preko Koite (57) i Manaja (90+4-11m). Do izjednačujućeg gola domaći su stigli iz kontroverzonog kaznenog udarca u sudačkoj nadoknadi. Naime, napadač domaćih Manaj je pucao prema vratima, promašio, a nakon toga je došlo do kontakta njega i Livakovića. Nakon više od pet minuta pregledavanja snimke ocijenjeno je kako je Livaković napravio prekršaj za kazneni udarac.

Nakon ovog remija drugi Fenerbahce ima 86 bodova, četiri manje od vodećeg Galatasaraya, a do kraja sezone ostalo je pet kola.

Mijo Caktaš igrao je od 73. minute za Sivasspor koji je 10. sa 45 bodova.

