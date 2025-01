Livaja otvorio dušu: 'Hajduk nema kadar za naslov, Gattuso je otac, a evo što je bilo s Dalićem'

Marko Livaja najbolji je igrač Hajduka koji još jednom na svojim leđima nosi Splićane svojim odličnim igrama. Kapetan Bilih u životnoj je formi od dolaska Gattusa, s deset golova i sedam asistencija najbolji je strijelac i asistent HNL-a. Koliko Livaja znači Hajduku govori i njegova ukupna statistika gdje u 152 utakmica za splitski klub ima 83 gola i 52 asistencije.

I dok Livaja ima već legendarni status u Splitu malo toga nam je poznato o kapetanu Hajduka jer Marko ne voli otkrivati svoj privatni život, a vrlo rijetko daje intervjue. Ipak dok je Hajduk na pripremama u Španjolskoj Livaja je odlučio dati iscrpni intervju za Dalmatinski portal.

"Kako postajem sve stariji, sve više guštam u nogometu. Uvijek jedva čekam vikende i utakmice", rekao je Livaja u početku.

Osvrnuo se Livaja i na jesenski dio sezone u kojem Hajduk drži drugo mjesto bodovno izjednačen s Rijekom.

"Stanje nakon polusezone je zadovoljavajuće. Imamo sedam bodova prednosti ispred najvećeg rivala, a imamo isto bodova kao i Rijeka koja je kvalitetna momčad. Mislim da bismo prije prvenstva svi prihvatili ovakvu situaciju, znamo gdje smo bili nakon poraza od Ružomberoka. Nismo iskoristili neke prilike, kiksali smo, ali sve u svemu, polusezona je bila OK", rekao je.

Na pitanje je li ovo trenutni kadar Hajduka dovoljan za naslov Livaja je ovako odgovorio:

"Smatram da nije, ali poznavajući trenera i njegov pristup prema igračima, mislim da možemo osvojiti naslov. Sve što smo napravili ove polusezone napravili smo zbog našeg zajedništva. Možda nemamo toliko kvalitete koliko bi ljudi očekivali, ali, ponavljam, sve smo napravili zbog našeg zajedništva i jakih treninga."

Osvrnuo se Livaja i na trenera Gattusa.

"On je kao otac. Kada je nešto loše, on će ti to uvijek reći u lice, ništa ne skriva. Imamo dobru zezanciju, a kada se radi jako je ozbiljan. Prošao je velike klubove, osvojio je puno toga, opušten je lik i s njim se može pričati o svemu", bio je pun hvale za Talijana.

Livaja smatra kako su ozljede najviše poremetile Hajduk u ambicijama prošlih godina.

"Mislim da su nas prošle godine te ozljede dokrajčile. Uvijek je netko bio ozlijeđen. Krenuli smo u drugi dio sezone, a mislim da su Uremović, Prpić i još nekoliko njih bili izvan stroja. I ja sam bio ozlijeđen, pa sam se vratio i onda opet ozlijedio. Mislim da nas je to najviše ubilo i da nije kriv trener nego naši tereni, koji su stvarno loši, ali naviknuli smo. Ja treniram tu već četiri godine, neki momci i više od mene. Nije to alibi, teren je već dugo loš, ali tako se namjestilo u tom trenutku."

Uslijedilo je pitanje o tome koliko vrijeđanja utječu na kapetana Bilih

"Ne utječe, naviknuo sam. Igrao sam vanka, u Grčkoj, znam kako je to. Svjestan sam bio toga kad sam dolazio, meni je to sve normalno. Rivalstvo i je bit nogometa, neće te uvijek svatko voljeti, ali bitno je da to završi na toj utakmici i da poslije nje svatko ide dalje o svom poslu. Primjerice, ja sam dobar s Petkovićem i nemam ništa protiv da, ako nas dobiju, on pjeva sa svojim navijačima. Meni to nimalo ne smeta. Kad sve završi, mi ćemo i dalje ostati dobri", rekao je Livaja, a zatim odgovorio na situaciju s Rujevice na treningu reprezentacije:

"Nemam nikakav problem s tim da dođem u Rijeku, u Maksimir ili bilo gdje drugdje i da me se pljuca i svašta govori. Ipak, ako sam u reprezentaciji, to je onda nešto drugo. To nije bio trenutak za takve stvari, ali nema veze."

Dalić je izjavio da mu se Livaja jednom javljao na telefon. Evo što je Marko rekao na to:

"Istina je, ali je zvao tek tri mjeseca nakon incidenta. Ne želim više o tome, bit će vremena."

Napadač Hajduka povukao je paralelu između igranja za Bijele i Vatrene i završio u lijepome tonu.

"Na obje stvari sam jako ponosan. Kada si iz Zagreba želiš igrati za Dinamo i reprezentaciju, kada si iz Splita za Hajduk i reprezentaciju. Te dvije stvari su najbitnije, a imao sam čast ispuniti obje. Osvojio sam brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu, za Hajduk odigrao preko 150 utakmica. Žao mi je što nisam došao ovdje i prije. Volim biti u ovom klubu, volim ovaj grad i stvarno sam ponosan što sam dio Hajduka koji je dao bezbroj velikih igrača. I čast mi je što sam s reprezentacijom osvojio broncu. I bolji igrači od mene nemaju tu medalju", rekao je Livaja.

