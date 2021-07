Argentinski nogometaš Lionel Messi već je tri dana bez kluba. Ugovor s Barcelonom istekao mu je zadnjeg dana prošlog mjeseca i od tada je slobodan igrač, ali očekuje se da će karijeru ipak nastaviti na Camp Nou, iako su pregovori trenutno zapeli zbog pravnih zavrzlama.

Barcelona je u velikim financijskim problemima i klub se prvo mora riješiti golemog dijela svog duga kako bi namirili Messijeva godišnja primanja, koja pak nadmašuju kompletan budžet Barcelone za ovo ljeto.

Marca je sada objavila detalje Barcelonine ponude i objasnila zašto ugovor još ne može biti potpisan. Tvrde kako Barcelona ima želju da Messi ostane još dvije godine, a plan je takav da mu ponude opciju da karijeru završi u MLS-u u Americi, gdje bi zaradio ono što ne bi zaradio u Barceloni u prve dvije godine novog ugovora. Bila bi to, dakle, neka vrsta kompenzacije.

Lionel Messi

Nekoliko problema

No, još je uvijek nejasno hoće li se Messijeva primanja oporezivati u SAD-u ili u Španjolskoj, a razlika je u tome velike. Nadalje, Barcelona još uvijek duguje Messiju velik dio novca iz prošlog ugovora, a nisu mu ga mogli isplatiti zbog sveopćeg lošeg financijskog stanja u klubu. Messi navodno želi da mu se i taj novac isplati u novom ugovoru, a to će pak biti dodatni golemi trošak za Katalonce.

Na kraju, Messi osim o novcu brine i o tome kako će mu momčad izgledati sljedeće sezone, a za sada to ne izgleda tako loše. Barcelona je bez odštere uspjela dovesti Sergia Aguera, Erica Garciju, Memphisa Depaya, a Emersona su platili devet milijuna eura. No, sva ta pojačanja ne garantiraju da će Barcelona biti konkurentna, a Messiju je to itekako važno.