KLOPP OBJASNIO ŠTO SE DOGODILO SALAHU: Usput i podgrijao nadu svim navijačima Liverpoola

U trileru 37. kola engleskog nogometnog prvenstva sastav Liverpoola slavio je 3-2 pobjedu protiv Newcastlea, vratio se na čelno mjesto ljestvice, ali i pobjeda u posljednjem kolu ne znači da će slaviti naslov prvaka.

Momčad Jürgena Kloppa trenutačno ima 94 boda što je treće po visini ostvarenje u povijesti Premier lige. Problem je taj što Manchester City ima dva boda manje i dvije utakmice pred sobom, a pobjede u njima ponovno bi promovirale tim Josepa Guardiole u engleske prvake.

Strast, srce, želja

Klopp je pobjedu protiv Newcastlea izborenu u posljednjim minutama ogleda opisao kao ‘pobjedu strasti, srca i želje’ te dodao:

“Ako ćemo biti prvaci bit ćemo, ali ovi momci ne prestaju ostvarivati ciljeve. Kako možete osjećati pritisak kad dajete maksimum? Zasad smo na 94 boda? Dajte. To je nevjerojatno. Znam kakve dečke vodim, pa tko to ne zna nakon ove utakmice.”

Salah na dodatnu kontrolu

Ono što remeti mirnoću njemačkog stratega je ozljeda Mohameda Salaha, najboljeg strijelca kluba, ali i cijele Premier lige. Na nosilima je iznesen s travnjaka, a Klopp je poslije utakmice pokušao objasniti što se dogodilo.

“Prema onome što sam čuo, suparnički vratar ga je udario kukom u glavu. Ostao je ležati na terenu i liječnik je morao donijeti odluku može li ili ne nastaviti. Odluka je bila da ga se izvadi iz igre i mi to, naravno, prihvaćamo. U svlačionici je odgledao utakmicu do kraja. Osjećao se tada dobro, no morat ćemo pričekati. Bio je to dobar udarac.”