GOLIJADU SAMPDORIJE I FIORENTINE ODLUČILA DRAMATIČNA ZAVRŠNICA: Marko Pjaca ponovno ostao na klupi

Golijada Fiorentine i Sampdorije zabavila je pun stadion gledatelja

U sjajnom susretu 20. kola talijanskog nogometnog prvenstva Fiorentina i Sampdorija su remizirali 3-3, a ‘Viole’ su iščupale bod golom u trećoj minuti sudačke nadoknade. Bila je to sjajna utakmica u kojoj je Fiorentina vodila 1-0 i 2-1, Sampa je potom okrenula rezultat u svoju korist (3-2), no domaćin je u trećoj minuti nadoknade uspio izjednačiti i to s igračem manje.

Fiorentina je povela u 34. minuti golom Luisa Muriela koji je u Firenzu stigao početkom siječnja na posudbu iz Seville. No samo pet minuta kasnije domaćin je ostao s igračem manje nakon što je isključen Edimilson Fernandes. Gosti su izjednačili u posljednjim trenucima prvog dijela sjajnim golom Gastona Ramireza iz slobodnog udarca.

Muriel, koji je od 2015. do 2017. igrao u Sampdoriji, doveo je Fiorentinu u 70. minuti u novo vodstvo. Sampa je uzvratila s dva gola Fabia Quagliarelle (81-11m, 85), ali je u trećoj minuti nadoknade German Pezzella zabio za 3-3.

Pjaca na klupi

Marko Pjaca nije nastupio za Fiorentinu. U derbiju začelja SPAL i Bologna su odigrali 1-1. Poveli su gosti u 24. minuti golom Rodriga Palacia, a izjednačio je Jasmin Kurtič u 63. minuti. Lorenco Šimić nije nastupio za SPAL.

U prvom nedjeljnom susretu nogometaši Atalante s uvjerljivih su 5-0 slavili na gostovanju kod Frosinonea, a četiri pogotka postigao je kolumbijski napadač Duvan Zapata. Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić bio je u početnoj postavi momčadi iz Bergama i asistirao je za prva dva pogotka Atalante.

U 11. minuti je na njegov ubačaj gol glavom postigao Mancini, a u 44. minuti na isti je način Zapata postigao prvi od svoja četiri pogotka. U drugom poluvremenu Kolumbijac je zatresao mrežu još triput: prvo u 47. minuti, potom u 64. te na kraju u 73. minuti za konačnih 5-0.

Pašalić je igrao do 60. minute. U nedjelju su na rasporedu još dvije utakmice, a sastaju se: Cagliari – Empoli (18.00) i Napoli – Lazio (20.30).