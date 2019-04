UŽIVO, TOTTENHAM – AJAX 0-1: GOOOOOL! Nizozemska bajka se nastavlja i u Londonu

Nogometaši Tottenhama i Ajaxa započinju prvu polufinalnu utakmicu Lige prvaka. Tekstualni prijenos ogleda kojem je domaćin engleska momčad uživo pratite od 21 sat na portalu Net.hr.

OVIM KRASNIM GOLOM JE AJAX POVEO U LONDONU: Nakon ovog možete samo zapljeskati

TOTTENHAM – AJAX 0-1

45. minuta: Sudački produžetak utakmice trajat će pet minuta.

40. minuta: Ne može Vertonghen, zamjena je spremna – Sissoko.

35. minuta: U tijeku je prekid jer se ukazuje pomoć Vertonghenu koji je nakon jednog sudara sa Alderweireldom završio razbijenog nosa i krvavog lica.

28. minuta: Eto i Tottenhama. Na nekih dvije minute utakmica se preselila na Ajaxovu polovicu terena. Zaprijetio je glavom Llorente – uz vratnicu.

25. minuta: Sjajna šansa Ajaxa za povećanje vodstva. Lloris ovaj puta siguran.

22. minuta: Ništa ili jako malo od Tottenhama nakon primljenog gola. Inače, nije se Pochettino pomirio sa minusom na semaforu, djelovao je u protestu kao da mu nije jasno zašto sam glavni sudac utakmice nije išao provjeriti snimku situacije kod zgoditka.

15. minuta: GOOOOOOL! Ajax vodi 1-0!

Van de Beek je strijelac. Neres je jurio po lijevoj strani, dodaje Ziyechu, a potom lopta stiže do Van de Beeka. Desnom nogom uz Llorisa pogađa za prednost.

Gol se pregledavao i na snimci budući da je izgledalo kao da je strijelac u nedozvoljenoj poziciji pri primanju lopte. VAR kaže sve čisto – lopta ide na centar.

12. minuta: Zasad bez izrazitih prilika koje bi valjalo naglasiti. Ulog je velik i igra se opreznije.

7. minuta: Grmi sa Tottenhamova novog stadiona, pjesma ne prestaje. Ipak, potpora engleske publike ne zaustavlja Ajaxovu inicijativu.

5. minuta: Prijetnja Ajaxa. Van de Beek se sjurio po desnoj strani šesnaesterca, želio ubaciti, od svega samo korner. Isti se igrač okušao udarcem izvan kaznenog prostora iz kornera koji je uslijedio. Daleko je to bilo od nečeg konkretnijeg…

1. minuta: Utakmica je započela!

Nakon što su na putu do polufinala izbacili Real Madrid, Juventus, Borussiju Dortmund i Manchester City, sada će Ajax i Tottenham u međusobnom srazu odlučiti čija se ‘bajka nastavlja’. Do sada su igrali samo dva puta, u 1. kolu Kupa kupova 1981. godine, a dalje su prošli Englezi s dvije uvjerljive pobjede (3-1, 3-0).

Pochettino ne namjerava stati

“Ne smije nas zadovoljiti ulazak u polufinale, moramo razmišljati o novom poglavlju. Moramo se ponašati kao veliki klub i vjerovati da možemo do kraja,” kazao je menadžer londonskog sastava Mauricio Pochettino uoči prve utakmice.

Zanimljivo, čak četvorica bivših ‘kopljanika’ sada igraju u redovima ‘Spursa’. Christian Eriksen, Jan Vertonghen i Davinson Sanchez su direktno iz Amsterdama preselili u London, dok je Toby Alderweireld imao dvije stanice (Atletico Madrid, Southampton) između na tom putu.

Spursi u padu forme i problemima

Tottenham je dobio samo pet od zadnjih 13 susreta, a ove sezone je već upisao 17 poraza. No, usprkos tome drži treće mjesto Premiershipa i dogurao je do polufinala LP. Londonski sastav je slavio u prve četiri utakmice na svom novom stadionu i pritom nije primio gol, no sjajnu seriju je pokvario u subotu izgubivši od West Ham Uniteda sa 0-1.

Također, Spursi su i dalje bez ozlijeđenih Harryja Kanea, Mousse Sissoka i Serge Auriera. Prvi susret će zbog suspenzije propustiti i Son Heung-min, a upitan je i nastup Harryja Winksa i Erika Lamele.

Ajaxova sjajna serija

Ajax je u daleko boljoj formi. Dobio je 13 od zadnjih 15 utakmica. Na zadnjih osam gostovanja u svim natjecanjima upisao je sedam pobjeda, a ove sezone nije izgubio niti jedno europsko gostovanje ostvarivši četiri pobjede i četiri remija.

Gotovo nevjerojatno zvuči podatak kako je Ajax ove sezone već zabio 160 golova u svim natjecanjima što je novi nizozemski rekord, a sezona još nije gotova. Rekord je do sada držao AZ koji je u sezoni 1980/81. postigao 158 pogodaka.

Kod Ajaxa nema većih briga oko sastava. Upitan je tek nastup Nicolasa Tagliafica.