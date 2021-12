Portugalska Benfica osigurala je osminu finala Lige prvaka nakon što je na svom stadionu slavila protiv kijevskog Dinama s 2:0. Roman Jaremčuk je doveo portugalski sastav u vodstvo u 16. minuti, a na 2-0 je povisio Gilberto u 22. minuti.

Na koncu je Bayern osvojio prvo mjesto s 18 bodova, Benfica je druga s osam bodova, Barcelona je treća sa sedam i seli u Europsku ligu, dok je Dinamo Kijev na začelju s jednim bodom.

Vruća uvertira

Utakmica u Portugalu imala je vruću uvertiru jer je došlo do tučnjave domaćih i gostujućih navijača. Navodno su u njoj sudjelovali i pripadnici splitske Torcide, koja je u izvrsnim odnosima s No Name Boysima.

Njihovo prijateljstvo datira još od 1994. godine, a povezao ih je tragični događaj koji se zbio 18. rujna te godine, nakon utakmice Hajduka i Benfice u Ligi prvaka.

Dobri odnosi Splita i Lisabona

Troje navijača portugalske momčadi Jorge 'Gullit' Mauricio, Laurentino 'Tino' Soares i Ana Rita Fernandes koji su bili pripadnici No Name Boysa i vraćajući iz Splita izgubili su živote u nesreći u Pirinejima. I od tada se razvilo veliko prijateljstvo, koje je vidljivo i po zajedničkim transparentima.

A gore spomenuta tučnjava rezultirala je, kako javlja A bola, s troje ozlijeđenih. Ta bi se brojka pak u četvrtak mogla povećati. Postoje pak i nagađanja da se u Lisabonu očekuje novi kaos. Naime, Crvene zvezda gostuje kod Brage zbog čega srpski mediji strahuju da bi moglo doći do sukoba.

"Večeras je u Lisabonu na programu utakmicaizmeđu Benfice i Dinama iz Kijeva. Ova utakmica je od izuzetnog značaja za portugalsku momčad, pa su vatrene pristalice Hajduka iz Splita doputovale u Portugal kako bi podržale bratski klub.

Naime, Torcida ima jake veze s ultrasima Benfice, pa im često pružaju podršku na važnim susretima. Prisustvo Torcide u Portugalu stavlja na muke organe reda u ovoj zemlji, jer ako dođe do njihovog susreta s Delijama očekuje se pravi kaos", piše Kurir.