Sportski direktor njemačkog nogometnog prvaka Hasan Salihamidžić izjavio je kako je najbolji strijelac kluba Robert Lewandowski (33) izrazio želju da napusti Muenchen iako ima važeći ugovor do ljeta 2023. godine.

"Razgovarao sam s Lewom i on me je obavijestio kako ne želi prihvatiti našu ponudu za produženje ugovora te želi napustiti klub. Rekao mi je kako želi probati nešto drugo, ali naš se stav nije promijenio. Činjenica je kako ga ugovor veže do ljeta 2023.", izjavo je Salihamidžić tijekom susreta posljednjeg kola ovosezonske Bundeslige u Wolfsburgu. A nakon utakmice u kojoj je zabio 35 pogodaka i izjednačio rekord Gerda Mullera nakon što je sedmi put završio sezonu kao prvi strijelac lige potvrdio je Bracine riječi.



"Vrlo je izgledno da je ovo bila moja zadnja utakmica za Bayern. Ne mogu to tvrditi 100%, ali je možda bila zadnja. Želimo pronaći najbolje rješenje za mene i klub", poručio je nakon remija s Wolfsburgom.

Lewandowski je u Bayern stigao 2014. godine iz Borussije Dortmund te je osvojio naslov najboljeg strijelca lige u posljednje četiri sezone.

Iako je Salihamidžić dodao kako Bayern dosada nije razgovarao niti s jednim klubom oko moguće prodaje Lewandowskog, kapetana poljske reprezentacije povezuje se s prelaskom u španjolskog velikana Barcelonu.