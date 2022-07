Poljski golgeter Robert Lewandowski sredinom srpnja je u transferu vrijednom oko 50 milijuna eura i nakon mjeseci napornih pregovora napustio Bayern i postao novi član Barcelone, a sada se u razgovoru za ESPN osvrnuo na glasine o sebi. Komentirao je i priču da je odlučio otići iz Bayerna jer je bio uvrijeđen što su ga Bavarci htjeli zamijeniti supertalentiranim norveškim napadačem Erlingom Haalandom.

"Nema to veze s Erlingom. Ja sam čovjek kojem je istina najvažnija, pa i kad je loša za mene. Ne želim vam otkrivati što se točno dogodilo, ali nije to zbog njega. Ne vidim zašto bi bio problem da je on došao u Bayern", rekao je Lewandowski i nastavio:

"Određeni ljudi su mi lagali, jedno su pričali, a drugo radili. Ja sam htio da sve bude čisto i nekima je to očito bio problem. Osjetio sam to i znao sam da je pravi trenutak da napustim klub".

"Osjećam da sam na pravom mjestu. Bilo je vrijeme za novo poglavlje u životu i karijeri. Dosta je politike bilo u posljednjih nekoliko sedmica kada sam pokušavao otići. Klub je pokušavao naći razlog zašto me prodaje jer je teško sve objasniti navijačima. Morao sam prihvatiti takav odnos iako se o meni govorilo dosta gluposti i s*anja. To nisu bile istine, ali znam da su i danas navijači na mojoj strani", zaključio je Poljak.

Lewandowski je, podsjetimo, i prije kraja prošle sezone najavio da namjerava ovoga ljeta napustiti Bayern, s kojim mu je ugovor trajao do 2024., no to se nije svidjelo klupskim čelnicima koji dugo nisu pristajali na transfer.

Lewandowski je s Bayernom osvojio sve što se moglo, a još je zabio i 344 gola, uz 72 asistencije, u 375 nastupa.