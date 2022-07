Poljski golgeter Robert Lewandowski sredinom srpnja je u transferu vrijednom oko 50 milijuna eura i nakon mjeseci napornih pregovora napustio Bayern i postao novi član Barcelone.

Lewandowski je i prije kraja prošle sezone najavio da namjerava ovoga ljeta napustiti Bayern, s kojim mu je ugovor trajao do 2024., no to se nije svidjelo klupskim čelnicima koji dugo nisu pristajali na transfer.

Sportski direktor Bayerna Hasan "Braco" Salihamidžić dugo je govorio da ne namjerava pustiti Lewandowskog, a prošlog tjedna, nakon što se transfer ostvario, izjavio je da Poljak nije bio korektan i da to nije bio pravi način za odlazak iz bavarskog giganta.

Podrška za Roberta

Sada se na tu situaciju osvrnuo 'Lewin' sunarodnjak, legendarni poljski nogometaš Andrzej Buncol koji je kritizirao Salihamidžića.

"Kad čujem ovakve gluposti o 'Lewi' koje priča sportski direktor Bayerna Hasan Salihamidžić, onda još više podržavam odluku našeg kapetana. Po meni bi se Bavarci trebali pokloniti Lewandowskom i zahvaliti mu se jer su zahvaljujući njegovim golovima osvojili prvenstvo i Ligu prvaka. U znak zahvalnosti trebali su ga odmah pustiti u Barcelonu, a ne se duriti i sabotirati transfer. To nije bilo lijepo", poručio je Buncol.