Tijekom reprezentacijske pauze veliki intervju za France Football dao je Lionel Messi. U kolovozu je napustio Barcelonu poslije 21 godinu i potpisao za PSG, a on kaže kako to nije očekivao.

"Želio sam potpisati ugovor i nastaviti trenirati, mislio sam da je sve dogovoreno i da nedostaju samo moji inicijali. Ali kad sam došao u Barcelonu, rekli su mi da to više nije moguće, da ne mogu ostati i da trebam naći drugi klub jer Barcelona nije pronašla načina da produljimo ugovor", kazao je Messi o problematičnoj situaciji na Camp Nouu.

'Nisam imao izbora...'

"To mi je promijenilo planove, bilo je jako teško prihvatiti da se moramo seliti i da će dnevna rutina obitelji okrenuti naglavačke. Djeca su morala promijeniti škole i ići s nama u drugi grad. A bio sam odlučio završiti karijeru u Barceloni. Bilo je teško, ali prošli smo ovaj test zajedno. Puno toga prolazilo mi je kroz glavu, ali nisam imao izbora nego otići."

Tada je bilo jasno kako ga mogu platiti samo dva kluba, Manchester City i PSG.

"Razmišljao sam o budućnosti i PSG je poslao ponudu. Bilo je i drugih, ali moram priznati da smo se brzo dogovorili. Nije bilo lako jer sam morao brzo naći klub, praktički preko noći. Svidio mi se projekt, ambicije kluba, kadar igrača, momčad… Sve te stvari pomogle su da dođe do dogovora. I nisam pogriješio."

Sada želi osvojiti Ligu prvaka

S Barcelonom je osvojio sve što je mogao osvojiti, a sada u francusku prijestolnicu želi donijeti trofej Lige prvaka.

"To je san svih ljudi u klubu koji na tome rade godinama i bili su blizu. Volio bih osvojiti Ligu prvaka kao što sam želio dok sam bio u Barceloni. To je jako teško natjecanje, ali mislim da ova skupina igrača ima oružje da to napravi."

Na pitanje koga vidi kao glavne rivale izostavio je Cristiana Ronalda.

"U mojoj momčadi su barem dvojica za koje sigurno glasovao: Ney i Kylian. A tu je i Lewandowski, koji je imao sjajnu godinu. I Benzema je bio sjajan. Znamo da se gledaju i naslovi, Liga prvaka, Euro i Copa America i da će to odlučivati o ishodu."

Super odnos s Mbappeom

Mbappé bi uskoro mogao otići iz kluba, ali se on i Messi svejedno odlično slažu.

"S takvim igračem se jako lako slagati, a i savršeno govori španjolski, to olakšava stvari. Kad sam došao, još nisam znao što će biti s njim i ostao je. To me veseli i to je razlog više da ostvarimo ciljeve."