Šef La Lige Javier Tebas tvrdi da je Barcelona mogla zadržati Lionela Messija da su potpisali s CVC-om i prodali TV prava na 50 godina, ali i da nisu doveli neka određena pojačanja.

"U srpnju sam večerao s Laportom i htio je potpisati CVC. Nisam znao kakva je situacija s Messijem, ali me je Laporta požurivao da potpiše i govorio mi da je Leo nerzovan…. Odgovorio sam mu da će ga Florentino Perez pokušati spriječiti, ali mi je on poručio da se to ne može dogoditi jer ima svoje 'ja'. Uvjeren sam da Florentino stoji iza svega", kazao je Tebas za Radio Cope.

"Bio je dogovor da Barcelona i ostali klubovi, ako potpišu CVC, mogu dio novca dobiti za plaće čime bi Messi sigurno ostao, ali se to nije dogodilo. Čak i da nisu potpisali CVC Messi je mogao ostati da Barcelona nje dovela igrače poput Depayja i Aguera. Da nisu doveli ta neka pojačanja Messi je mogao ostati", dodoa je.

Messi je na koncu potpisao za PSG, a prema pisanju francuskog sportskog dnevnika L'Equipea argentinska nogometna zvijezda će tijekom tri godine u Paris Saint-Germainu ukupno zaraditi 110 milijuna eura.

Francuski list navodi kako će Messi u prvoj sezoni u Parizu zaraditi 30 milijuna eura, a u sljedeće dvije po 40 milijuna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

U godišnju plaću Argentincu će biti uračunat i milijun PSG Fan Tokena, službene klupske kriptovalute.