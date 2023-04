Nogometaši zagrebačkog Dinama osigurali su svoj 24. naslov prvaka Hrvatske, a šesti zaredom odigravši 0-0 na Poljudu s Hajdukom u susretu 32. kola HNL-a.

Po završetku susreta derbi je komentirao trener Hajduka, Ivan Leko.

"Nije rezultat koji smo htjeli. Obrana je bila možda najbolja u zadnjih par tjedana. U napadu smo kreirali malo. Bile su dobre šanse. Čestitam svojim igračima na mirnoći i fokusu. Hvala i ljudima koji su danas došli. Oni su došli na 12 bodova razlike. Veliko, veliko hvala za dolazak i za podršku danas", rekao je Leko pa dodao:

"Taj faktor navijača i ljubavi prema klubu je nešto nemoguće. Lijepo je roditi se ovdje i osjetiti to. Momci su danas stvarno pokušali. Šteta je rezultatu. Čestitam Dinamu i zasluženi su prvaci, kapa dolje."

'Finale Kupa nije utješna akcija, ali...'

Najveće uzbuđenje dogodilo se u 23. minuti kada je Melnjak oteo loptu Špikiću na 30-ak metara od vrata Dinama i zatim odlično proigrao Mlakara koji se nalazio na vrhu kaznenog prostora. Slovenac je potom odličnim udarcem svladao Livakovića, no slavlje domaćih igrača i navijača bilo je uzaludno jer je pregledom snimke ustanovljeno kako je Mlakar bio u zaleđu.

"To bi možda otvorilo utakmicu više. Imamo danas taj faktor oduzetog gola. Netko dobije, netko izgubi, to je nogomet. Danas je bio remi i žao mi je što nismo gledali otvoreniju i zabavniju utakmicu za gledatelje", rekao je Leko i za kraj dodao:

"Mi imamo lijepe treninge, odnos između igrača i ljudi u klubu je predivan i to je bitno. To je baza svega, da živiš za to 24/7. Imamo još finale Kupa, i da, nije to prvenstvo i znamo da nije to utješna nagrada, ali trofej je trofej.