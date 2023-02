Plavi tu utakmicu dočekuju s osam bodova prednosti, a imaju i utakmicu manje, te je jasno kako bi eventualnom pobjedom napravili veliki korak prema obrani naslova prvaka.

Utakmicu je najavio trener Bijelih Ivan Leko koji se za početak dotaknuo Luke Viškovića koji je danas na 16. rođendan potpisao profesionalni ugovor s klubom do 2026.

"Kada netko ima 16 godina on je mali ili mladi. Lijep dan za njega. Čestitamo mu rođendan. S nama je trenira par tjedana. Zaslužuje minute, hoće li startati, vidjet ćemo. Jako smo zadovoljni što smo dobili još jednog igrača."

Leko kao trener nikad nije slavio na Maksimiru.

"Nisam imao pojma o brojevima. Ima zakon velikih brojki. Nadam se da će se to promijeniti u nedjelju."

U posljednje vrijeme puno je kritika na račun golmana Karla Sentića i veznjaka Filipa Krovinovića.

"Sjajan je momak, svi smo uz njega i branit će. To je proces odrastanja. Dvije lopte je krivo izbio i sada svi o tome pričaju", rekao je Leko o Sentiću pa se osvrnuo na Krovinoviću:

"Zadovoljan sam s Filipom. Protiv Gorice je odigrao lošije, kao i svi. U ostalim utakmicama je više puta šutirao na gol nego šest mjeseci ranije, on mora igrati u oba kaznena prostora. Puno komentiramo, on je desetka ili osmica, gledaju mu se golovi i asisti, a ne umjetnički dojam."

Stanje u momčadi?

"Imamo igrača koji su duže ozlijeđeni, imamo viroze. Nadamo se da će biti ok. Melnjak je imao sedam dana viroze, nakon toga si nikakav. Imat ćemo sigurno dovoljno igrača."

Potom se osvrnuo na Dinamo.

"Imaju stabilnu obranu, ključan reprezentativac na golu, veza koja može dominirati. Sigurno da su najbolji ovdje. Nastojat ćemo se hrabro suprotstaviti. Lijepo ih je gledati. Iznenadio me da se Dinamo nama prilagođava. Ako dolazi ranjen Hajduk, ne vidim razlog za to. Ako imaju deset bodova prednosti ili koliko već… Ja ne očekujem prevelike promjene u Dinamovom sastavu. Ja vjerujem u nas. Vjerujem u ljude i da nešto što je sad loše može biti dobro. Ne treba ti vjera da vidiš da su City ili Arsenal sada top. Možda će mi reći - ovaj je bio naivan i glup, veze nema, ali ovo je karakterna momčad."

Komentirao je i trenera Dinama Antu Čačića.

"Ne znam zašto je osporavan. To što je on napravio je ludilo posao. Lani je došao uzeo titulu, ušao u Ligu prvaka, napravio dobar rezultat. U prvenstvu dominira. To je posao od 1 do 10, ocjena 9.5. Još jednom je pokazao zašto je u zadnjih 20 godina jedan od najboljih hrvatskih trenera."