Dvadesetogodišnji hrvatski branič Joško Gvardiol jedan je od najtraženijih nogometaša u Europi ovoga tjedna. On je prošle godine iz zagrebačkog Dinama prešao u njemački RB Leipzig za otprilike 18 milijuna eura, a sada bi mogao ponovno promijeniti klub i to za puno veći iznos.

Prije nekog vremena se pojavila glasine da ga u svoje redove žele dovesti engleski velikani, Manchester United, Chelsea i Tottenham, koji je prema posljednjim informacijama već poslao upit Leipzigu koliko traži za hrvatskog braniča.

"Nakon jako dobre sezone u Leipzigu, Joško Gvardiol postao je meta Tottenhama. Spursi su već poslali upit koliko bi ih njegov transfer koštao", objavio je na Twitteru francuski novinar Nabil Djellit.

A dan kasnije Stefan Bienkowski s Transfermarkta objavio je da su Spursi i Chelsea kontaktirali Leipzig, ali su dobili odgovor da Vatreni nije na prodaju.

Međutim, Bienkowski dodaje kako to ne znači da Gvardiol neće otići te da svi igrači imaju cijenu i da sve ovo samo biznis što podrazumijeva pregovaranje i cjenkanje.

Prema Transfermarktu Gvardiolova vrijednost iznosi 35 milijuna eura, no Leipzig će tražiti puno više, navodno i preko 70 milijuna eura. Ako Joško napravi takav transfer, uz to što bi postao najskuplji hrvatski nogometaš u povijesti, to bi bila sjajna vijest za Dinamo jer Modri navodno imaju pravo na 20 posto od njegovog sljedećeg transfera.