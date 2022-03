Proslavljeni Vatreni Goran Vlaović u subotu nam je komentirao prijateljsku utakmicu Hrvatske i Slovenije u Dohi. Više o tome čitajte - OVDJE.

Jedno od naših pitanja, posljednje da budemo točniji, bilo je i o mladom i talentiranom stoperu, 22-godišnjem Josipu Šutalu iz Dinama. Momčad trenera Željka Kopića igra u formaciji 3-5-2 ili 3-4-1-2, a Šutalo je središnji stoper i u toj se formaciji odlično snašao.

'Odgovara mi 3-5-2'

"Jako mi odgovara takav način igre, imam dosta prostora za uključivanje u igru, a to volim", rekao je svojedobno Josip Šutalo koji, iako u posljednje vrijeme igra sjajno i kadar je dobro odigrati stopera u 3-5-2 sustavu Zlatka Dalića kojeg ovih dana uigrava u Dohi, ipak se nije našao među reprezentativcima za Sloveniju i Bugarsku (sutra od 17.00 po hrvatskom vremenu, 19.00 po lokalnom). Naravno da i on kao i svi sanjaju poziv u A selekciju Hrvatske i htio bi se naći na Dalićevom popisu za Katar, ali sve u svoje vrijeme. Dalić ga prati, kao i sve zanimljive igrače...

No, je li izbornik Zlatko Dalić ipak trebao Josipu Šutalu pružiti šansu sad u Dohi, upitali smo Gorana Vlaovića?

'Mlada reprezentacija je mjesto gdje se Šutalo razvija, gdje se dokazuje'

"Šutalo je u ovom trenutku, kao i još nekolicina odličnih igrača, u mladoj reprezentaciji Hrvatske i mlada reprezentacija je za sad mjesto gdje se on razvija, gdje se dokazuje. Da u nekom slučaju imamo ili ako bude problema na tim pozicijama, vjerujem da će on biti jedan od prvih koji će tu uskočiti ili biti spreman da uskoči. U petak smo gledali utakmicu mlade reprezentacije u kojoj je zapravo igralo pet stopera i mislim da je naš izbornik Igor Bišćan imao upravo jedan veliki problem, jer su zapravo svi oni vrhunski igrači, pa je na neki način dva stopera stavio na bočne pozicije. Koliko su dobri, koliko su kvalitetni, dečki zaslužuju igrati u početnoj postavi. To najbolje govori da Hrvatska na tim pozicijama ima dosta dobru konkurenciju i u ovom trenutku mislim da je bespredmetno, bez obzira na nekoliko dobrih utakmica ove sezone Josipa Šutala u dresu Dinama, pričati o tome da li je on trebao ili nije trebao biti pozvan u A reprezentaciju", zaključio je Goran Vlaović.

Asistencija u posljednjem HNL kolu

Za spomenuti kako je upravo Josip Šutalo sjajno asistirao Mislavu Oršiću za jedini gol na utakmici protiv Slaven Belupa u Koprivnici prije 8 dana, kad je Dinamo minimalno slavio 1-0. Šutalo je ove sezone za Dinamo nastupio u 28 utakmica u svim natjecanjima, te postigao 3 gola uz 4 asistencije. Trenutna vrijednost mu je, prema Transfermarktu, 5 milijuna eura. Početkom ožujka, produžio je ugovor s Dinamom.

Inače, nakon pobjede protiv Seville u Zagrebu novinare je zanimalo je li Šutalo kadar za A reprezentaciju, a Dinamov trener Željko Kopić odgovorio je:

"Rekao sam i njemu i Bartolu Franjiću i obojica to znaju: ako uspiju popraviti duel u zraku, bit će stoperi najviše svjetske razine. Oni su kapacitet za reprezentaciju, a na njima je da to i opravdaju. Uvijek se može dogoditi lošija utakmica, ali stabilni su u glavi, odlično rade i imaju sjajan pristup prema klubu i dresu."