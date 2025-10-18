Legendarni turski trener poklonio se Modriću: 'On je uzor svima'

Legendarni turski trener Fatih Terim, poznat kao “Imperator”, uoči derbija između Milana i Fiorentine na San Siru, govorio je za La Gazzettu dello Sport i pritom uputio niz komplimenata hrvatskom kapetanu Luki Modriću (40), koji i dalje dominira talijanskim travnjacima.

'Modrić je primjer svima koji žele trajati'

“Luka je jedan od najvećih nogometaša modernog doba, živuća legenda. Ne čudi me što i dalje čini razliku — on je uzor profesionalizma, koncentracije i discipline,” rekao je Terim, dodavši da današnji nogometaši mogu produljiti karijere samo ako, poput Modrića, “vode računa o svakom detalju i žive kao pravi profesionalci”.

Terim, najtrofejniji turski trener svih vremena, kroz karijeru je vodio Galatasaray, Fiorentinu, Milan i reprezentaciju Turske, s kojom je 2008. stigao do polufinala Europskog prvenstva. Hrvatska se tada s njegovom Turskom susrela u nezaboravnom četvrtfinalu koje su odlučili penali.

Njegov bivši klub Milan ove sezone izgleda vrlo stabilno gdje nakon šest kola u Serie A nalazi se u vrhu ljestvice, a momčad trenera Massimiliana Allegrija može se pohvaliti impresivnom obranom: primili su tek tri gola, manje ima samo Roma.

Veliki doprinos u tom uspjehu daje upravo Luka Modrić, koji je tijekom ljeta stigao iz Real Madrida kao slobodan igrač. Unatoč godinama, postao je ključni igrač u Allegrijevu sustavu, započeo je sve ligaške utakmice i drži vrh većine statističkih kategorija u Serie A.

Takve brojke, navodi talijanski list, “dokazuju da je Modrić i dalje jedan od najkompletnijih veznjaka na svijetu”.

Terim: 'Ne znam za koga ću navijati, ali gledat ću sa srcem'

Terim, koji je tijekom karijere ostavio dubok trag u oba kluba, priznao je da mu je teško izabrati stranu.

“Ne mogu reći za koga ću navijati. Oba kluba nosim u srcu, i Fiorentina i Milan dio su mog života. Bit će to utakmica puna emocija i nadam se – prava nogometna poslastica do samoga kraja”, rekao je 72-godišnji trener, koji Italiju i danas naziva “svojim drugim domom”.

Modrić još uvijek mjeri visoko

Hrvatski kapetan, i u 40. godini, ne pokazuje znakove usporavanja. Milan je, prema pisanju talijanskih medija, već spreman ponuditi mu produljenje ugovora, a Terim vjeruje da će Modrić i dalje “postavljati ljestvicu za sve mlađe generacije koje dolaze”.

“Kad pogledate Luku, vidite što znači karijera posvećena nogometu. On je ikona modernog profesionalca”, zaključio je Terim.

