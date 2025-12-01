Legendarni trener Rijeke nakon sedam godina napustio klupu reprezentacije. Povezivan je i s Dinamom
Uoči utakmice 15. kola Dinama i Gorice stigla je vijest kako je bivši trener Rijeke Matjaž Kek dobio otkaz na mjestu izbornika slovenske reprezentacije.
"S 30. studenim istekao je ugovor izbornika seniorske reprezentacije Matjaža Keka. Predsjednik Nogometnog saveza Slovenije i izbornik Matjaž Kek sastali su se i nakon razgovora zaključili da se, nakon sedam godina vrlo dobre i korektne suradnje koja je donijela i izuzetan uspjeh s plasmanom na Europsko prvenstvo i osminu finala, suradnja završava. Ovom prilikom iskreno zahvaljujemo Matjažu Keku na obavljenom poslu i postignućima koja će zauvijek ostati upisana u povijest slovenske reprezentacije. Nakon dugo vremena slovenska nogometna reprezentacija ponovno je bila čvrsto dio europske nogometne karte i u društvu najboljih reprezentacija. Posebno cijenimo način na koji se reprezentacija u ovom razdoblju povezala s navijačima te je zajedno s njima stvorila nezaboravnu atmosferu na stadionima kod kuće i u Njemačkoj. Sljedeće okupljanje reprezentacije predviđeno je za 23. ožujka 2026., stoga ćemo u Nogometnom savezu Slovenije postupak odabira novog izbornika provesti bez vremenskog pritiska i sa svom pažnjom koju takva odluka zahtijeva. Matjažu Keku želimo mnogo uspjeha na njegovom daljnjem trenerskom i osobnom putu." stoji u objavi Slovenskog nogometnog saveza.
Kek je Sloveniju vodio u 75 nastupa, uključujući i osminu finala EURO-a 2024., koje su naši susjedi izgubili od Portugala. Prije slovenske reprezentacije, Kek je bio trener Rijeke, kojoj je donio prvi naslov prvaka u njihovoj povijesti. Upravo je Kek jedan od favorita za klupu Dinama ako uprava, na čelu sa Zvonimirom Bobanom, odluči smjeniti Marija Kovačevića, a sada im je realizacija te opcije postala još lakša. Dodajemo da je nedavno bez posla ostao i Igor Bišćan, koji je bio prvi Bobanov kandidat za klupu kada je legendarni kapetan u travnju preuzeo Dinamo.
