Legendarni trener Rijeke nakon sedam godina napustio klupu reprezentacije. Povezivan je i s Dinamom

Uoči utakmice 15. kola Dinama i Gorice stigla je vijest kako je bivši trener Rijeke Matjaž Kek dobio otkaz na mjestu izbornika slovenske reprezentacije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"S 30. studenim istekao je ugovor izbornika seniorske reprezentacije Matjaža Keka. Predsjednik Nogometnog saveza Slovenije i izbornik Matjaž Kek sastali su se i nakon razgovora zaključili da se, nakon sedam godina vrlo dobre i korektne suradnje koja je donijela i izuzetan uspjeh s plasmanom na Europsko prvenstvo i osminu finala, suradnja završava. Ovom prilikom iskreno zahvaljujemo Matjažu Keku na obavljenom poslu i postignućima koja će zauvijek ostati upisana u povijest slovenske reprezentacije. Nakon dugo vremena slovenska nogometna reprezentacija ponovno je bila čvrsto dio europske nogometne karte i u društvu najboljih reprezentacija. Posebno cijenimo način na koji se reprezentacija u ovom razdoblju povezala s navijačima te je zajedno s njima stvorila nezaboravnu atmosferu na stadionima kod kuće i u Njemačkoj. Sljedeće okupljanje reprezentacije predviđeno je za 23. ožujka 2026., stoga ćemo u Nogometnom savezu Slovenije postupak odabira novog izbornika provesti bez vremenskog pritiska i sa svom pažnjom koju takva odluka zahtijeva. Matjažu Keku želimo mnogo uspjeha na njegovom daljnjem trenerskom i osobnom putu." stoji u objavi Slovenskog nogometnog saveza.

Kek je Sloveniju vodio u 75 nastupa, uključujući i osminu finala EURO-a 2024., koje su naši susjedi izgubili od Portugala. Prije slovenske reprezentacije, Kek je bio trener Rijeke, kojoj je donio prvi naslov prvaka u njihovoj povijesti. Upravo je Kek jedan od favorita za klupu Dinama ako uprava, na čelu sa Zvonimirom Bobanom, odluči smjeniti Marija Kovačevića, a sada im je realizacija te opcije postala još lakša. Dodajemo da je nedavno bez posla ostao i Igor Bišćan, koji je bio prvi Bobanov kandidat za klupu kada je legendarni kapetan u travnju preuzeo Dinamo.

POGLEDAJTE VIDEO: Priča godine na posebnom turniru: nova malonogometna momčad oduševila sve