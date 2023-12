Nemanja Matić jedan je od najuspješnijih srpskih nogometaša u novijoj povijesti. Igrao je, između ostalog, za Benficu, Chelsea, Manchester United i Romu i svugdje ostavio trag. Sada je u velikom intervjuu za Yu Planet govorio o svojim počecima te Partizanu i Crvenoj zvezdi.

Otkrio je koji savjet bi dao mlađem sebi da zna što danas zna.

"Rekao bih sebi, nemoj ići u Zvezdu i Partizan. Mislim da sam gubio vreme tamo, a ništa me nisu naučili. Sve što su nas tamo učili, bilo je pogrešno. Kada sam otišao na neki ozbiljniji nivo, sve su me učili kontra. Onda sam sjeo i razmišljao da li je to moguće… Puno roditelja griješi s tim.

Skauti Zvezde i Partizana putuju po Srbiji i traže talente što je normalno. Teško je reći ‘ne’ kada pozovu Zvezda i Partizan. Ali mislim da djeca prerano odlaze i da trebaju ostati u manjim sredinama jer tu ima dobrih trenera koji ih mogu razvijati. Nešto će dobiti kada odu u vječite, ali će puno i izgubiti", istaknuo je Matić, pa je otkrio da su ga oba vječita rivala otjerala:

"Možda malo gruba riječ, ali jesu. Možda sam fizikom zaostajao za mojom generacijom. Crvena zvezda je procijenila da nisam za njih i otjerali su me. Već sam bio prešao iz sela u grad i morao sam naći neki drugi klub. Pozvao me Partizan da pređem kod njih, bio sam tamo godinu i pol dana, a onda su me i oni otjerali", rekao je između ostalog Matić.

