Legendarni srpski nogometaš, Nemanja Vidić,početkom ove godine predao je kandidaturu za predsjednika Nogometnog saveza Srbije (FSS), pa vrlo brzo odustao od nje, a prošloga tjedna je u razgovoru za NIN odgovorio na pitanje bi li prvo trebao u zatvor kako bi dobio funkciju.

"Kako to da Dragan Džajić, koji je bio u zatvoru i priznao da se bavio malverzacijama, i Zvezdan Terzić, koji nije dokazao nevinost, već su procesi protiv njega zastarjeli, vode dvije najveće organizacije u srpskom nogometu - FSS i Zvezdu? To je pitanje koje svi trebamo postavljati", rekao je Vidić i dodao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Džajić četiri godine nije uspio dokazati da je nevin i onda ga je prije 11 godina Tomislav Nikolić, tadašnji predsjednik Srbije, abolirao, što je Džajić prihvatio i time priznao da je krao Zvezdu, odnosno sudjelovao u malverzacijama."

Osvrnuo se na sličan način i na Terzića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"On govori da je ponosan na to što je bio u zatvoru, priča da je tamo upoznao puno kvalitetnih ljudi. Ja nemam problem s tim da Terzić tako odgaja svoju djecu. Ali on te poruke šalje mojoj, našoj djeci. Da je u redu da idete u zatvor, da je to put da ojačate i dođete do uspjeha. Terzić ima izuzetno dobar status u društvu, vozi dobar automobil, ima skup sat, putuje, kreće se u visokom društvu. I kako će sad bilo koji momak poslušati oca i raditi od 9 do 17 sati, mučiti se, biti pošten. Sve više djece žele biti Zvezdan Terzić. To je naše društvo", poručio je.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

No, tu nije bio kraj. Vidić se osvrnuo i na srpskog izbornika Dragana Stojkovića 'Piksija' za kojega je rekao da je, nakon slabo odražđenog prošlogodišnjeg SP-a, za jedva izboren plasman na nadolazeći Euro nagrađen preraskošno. Izjavio je da će sa stožerom će podijeliti čak 16 milijuna eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A ubrzo mu je Piksi odgovorio u razgovoru za Žurnal.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prije svega, nije točno ono što je Vidić izjavio. Ako već izlazi s informacijom gdje se spominju izbornik i stožer, onda mora stati iza toga. Radi se o klasičnoj obmani i zbunjivanju javnosti. On si u tim godinama i s takvim ambicijama ne smije dozvoliti nešto tako. Na kraju krajeva, da sam zaradio ne 16, već 116 milijuna eura, u čemu je problem? Čiji je to novac, tko je te pare unio u Savez? Nije to državni novac. Mogu točno reći koliko smo zaradili, ali čemu to? Postoje porezni organi, točno se zna koliko smo platili njima. Ne znam je li Nemanja izmanipuliran, postoji li grupacija koja ga je navela da kaže tako nešto", kaže srpski izbornik i dodaje:

"Ne može me povrijediti netko kao on, koji ne radi ništa. Jako je ružno ono što je rekao. Pokazao je nepoštovanje prema meni. Kao izbornik mu nisam mogao ni pomoći, ni odmoći u želji da postane predsjednik FSS-a. To nisu optužbe, nego komentari koji ne priliče njemu. On je veliko nogometno ime, poštovao sam ga i uvijek govorio lijepo o njemu. Bili smo ponosni na njegove igre. Zatečen sam prije svega njegovim osnovnim neznanjem. Ako već spominje brojke, nekih 16 milijuna, prvo se mora dobro informirati. Treba mu netko objasniti i pojednostaviti što su bilance, završni računi itd. Mjesto za tu vrstu pitanja je sjednica Skupštine saveza, čiji je član."

Hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju na SP-u gledajte na Voyo i RTL Kockici. Prvenstvo u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj započeo je 29. studenog i trajat će do 17. prosinca. Budite uz Kraljice šoka

Tekst se nastavlja ispod oglasa