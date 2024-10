Legenda napala poljskog izbornika: 'Ova momčad nije skupina idiota, ne daj Bože da izgubimo od Hrvata'

Tri dana nakon utakmice sa Škotskom hrvatsku reprezentaciju u utorak očekuje dvoboj s Poljskom. Vatreni odlaze u goste Poljacima, a pobjeda bi im osigurala gotovo siguran prolazak u završnicu Lige nacija. Kod Poljaka baš i nije bajna atmosfera. Nakon poraza od Portugala 3-1 na izbornika se obrušio legenda poljskog nogometa Jan Tomaszewski.

Nekadašnji golman bez dlake na jeziku poslao je poruku izborniku Michalu Probierzu:

"Imam pitanje za trenera. Koliko će još ovo ispitivanje trajati? Tu je već preko deset utakmica, a i dalje nema početnih 11. Do sada je to morao imati, ali nema."

"Po meni je Maxi Oyedele sukrivac za dva pogotka. Čija je to krivica? Oyedele ima sve što je potrebno da igra na ovoj razini, ali na izborniku je da ga uklopi. On mora shvatiti da je ovo reprezentacija, a ne klub. Tu nema toliko vremena za izgradnju i ne može samo tako trošiti igrače. Ne možemo mi sutra kupiti Bellinghama, Messija i Ronalda. Imamo to što imamo, ali to ne koristimo onako kako trebamo", bio je oštar Poljak.

"Gospodine Probierz, ova momčad nije skupina idiota", poručio je u svome stilu.

Nakon toga osvrnuo se na dvoboj s Hrvatskom.

"Ona može prevagnuti vagu mnogim igračima i stručnom stožeru. Jer ako tu utakmicu ne dobijemo, a ne daj Bože da izgubimo, morat će odgovarati cijeli stožer, jer od ovog brašna neće biti kruha. Jer svaki susret igramo s drugom postavom i nema stabilnosti", zaključio je.

