Legendarni Pezzi imao je što reći o Hajduku: 'Izuzev Livaje i Rakitića, tu dominiraju neznalice'

Potop Hajduka protiv Ružomberoka privukao je beskrajnu pažnju, a sol na ranu nakon ispadanja sama je činjenica da su Bijeli ispali - autogolom. Fijasko s Perišićem, problemi s trenerom - mnogi se pitaju u čemu je toliki problem jer Splićani u redovima imaju šaku zvučnih igrača koji na terenu ne pokazuju puno.

Povedeni lavinom komentara, teorija i analiza, RTL se obratio Edi Pezziju za 'pomoć', a on je bez pola muke objasnio svoje viđenje situacije te je pokušao doći do korijena problema nakon što je već godinama upozoravao na debakl koji je sada zadesio Hajduk.

"Dvije-tri godine -i duže - govorim da ovo što se radi Hajduku nije dobro i sad je to došlo do izražaja. Kako kažu u Dalmaciji, "pukla je tikva". Ovo je najteži poraz Hajduka u povijesti što se tiče međunarodnih utakmica. Kao što znate, bili su tu Gzira, Dilan Gori, Tobor, Schellborn, ali ovako loše momčadi kao što je ova iz Slovačke nije bilo. Naprosto, nisu oni napali Hajduk - Hajduk je sam sebi dao gol i prema tome pokazao je sve slabosti o kojima stalno govorim. Potpuno nemoćna momčad kojom dominiraju neznalice osim Livaje i Rakitića," oštro je istaknuo Pezzi te nije štedio riječi.

Kao glavnog krivca za ovakvu sudbinu kluba, Pezzi navodi grad Split.

"Grad Split je dao klub navijačima i poslije toga od njega digao ruke kao da klub nije njihova briga. To nije čudno kad znamo koliko je Split prljav, koliko nam je zapravo neugodno izaći na ulicu. Grad ne funkcionira, ne vode brigu. Oni su trebali pozvati Hajduk i reći im da se organiziraju."

Dodao je: "Sada je evidentno da ljudi koji trenutno vode Hajduk to više ne mogu raditi. Predsjednik koji je 'no name', nikoga ne zna. To nikada nije bila praksa, uvijek je to bio utjecajni, poznati, dokazani čovjek. Moraju dokazani ljudi raditi na svim poljima. Tu je još jedna sposobna žena u marketingu, ali ona nije kadra voditi klub. A Kalinić koji je meni uvijek bio drag igrač uletio je premlad i neiskusan."

Naravno, u pitanje je došao i gennaro Gattuso, a Pezzi se ni u vezi toga nije štedio.

"Hajduk je 100% pogriješio njegovim dovođenje. Znate, ja sam alergičan na strane trenerem. Gattuso ničim nije dokazao da može doći u Hajduk. Ja imam dosta prijatelja po Italiji, i menadžera, i trenera. Svi mi kažu isto, on nigdje nije mogao naći posao pa je došao u Split. Ta njegova arogancija i bahatost, ne volim takve trenera. Slučaj Perišić se nije smio dogoditi, a prije svega kriva je uprava. Ne želim se opredjeljivati na jednu i na drugu stranu, ali osobno mislim da Gattuso nije trener kapaciteta koji bi mogao voditi Hajduk. Tu treba trener koji zna, koji stvara, to nije dobro.

Na pitanje kako spasiti sezonu, Edo je također imao odgovor.

"Hajduk ima nešto što drugi nemaju - ima ime. Da se to ispraviti, ali opet, sve je to vegetiranje, a vegetiranjem se ne dolazi daleko. 20 godina je prošlo od zadnje titule i to je predugo razdoblje. Mislim da je vrijeme za jedan zaokret u organizacijskom smislu. Ja nikad nisam govorio da model da navijači budu angažirani nije dobar. Ali da su ti navijači sposobni naći prave ljude, prave natječaje... Znate kako se klub vodi. Prema tome, to ne ulijeva nadu. Meni je žao navijača koji toliko vole Hajduk."