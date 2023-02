Klinsmann je s Korejskim nogometnim savezom (KFA) dogovorio suradnju do Svjetskog prvenstva 2026. godine, a prvi će put na klupi biti 24. ožujka kada će Južna Koreja u Ulsanu igrati prijateljsku utakmicu protiv Kolumbije.

Nakon sjajne igračke karijere tijekom koje je nastupao za Stuttgart, Inter, Monaco, Tottenham Hotspur, Bayern i Sampdoriju, te za Njemačku odigrao 108 utakmica uz 47 postignutih pogodaka i osvojene nalsove svjetskog prvaka 1990. i europskog prvaka 1996. godine, Klinsmann je već radio i kao izbornik.

Od 2004. do 2006. godine je vodio Njemačku s kojom je osvojio treće mjesto na SP 2006. na domaćem terenu, da bi od 2011. do 2016. bio izbornik SAD-a te je s tom reprezentacijom na SP 2014. stigao do osmine finala. Usto je imao i relativno neuspješne epizode na klupama Bayerna u sezoni 2008/09. te Herthe tijekom dva i pol mjeseca u sezoni 2019/20.

Na klupi Južne Koreje Klinsmann je zamijenio Portugalca Paula Benta koji je napustio tu dužnost nakon prošlogodišnjeg SP u Katru na kojemu je ta reprezentacija stigla do osmine finala.