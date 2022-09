Rijetko tko ne zna tko je John Terry, legendarni branič Chelseaja i engleske nogometne reprezentacije. Bio je čuveni kapetan i vođa londonskih Plavaca, za koje je skupio 715 nastupa u svim natjecanjima te je postigao 67 pogodaka i podijelio 27 asistencija. Ujedno je i stoper s najviše pogodaka u povijesti Premier lige.

Nakon što je u Chelseaju proveo 19 godina, preselio je u Aston Villu, a nakon jedne sezone u Birminghamu, odlučio je okačiti kopačke o klin. Od tada je radio kao asistent u Aston Villi, a sada se vratio u Chelsea gdje radi kao savjetnik u omladinskim kategorijama londonskog kluba. No, iako ga svi pamtimo kao legendu Chelseaja, njegov početak u zapadnom Londonu nije bio nimalo lagan.

Terry je ispričao jednu nevjerojatnu priču s početka karijere, kada se sukobio s tadašnjim kapetanom kluba, Dennisom Wiseom.

Kasnije je cijenio grubi savjet

Danas 41-godišnji bivši nogometaš ispričao je priču o Wiseu i njegovom utjecaju na momčad. Iako je bio malo ekstreman, Wise je očito imao dobre namjere.

"Bio je kapetan kluba u to vrijeme. Sjećam se da sam bio u prvoj momčadi i dobili smo bonus za Ligu prvaka. Ja sam odmah otišao kupiti auto s bonusom koji sam dobio. Imao sam 19 godina, došao sam s autom na stadion i Wise me u hodniku pred svima uhvatio za vrat i rekao: "Što ti misliš tko si ti? Idi i odmah vrati taj auto", prisjetio se Terry u razgovoru na The Footballers Guide to Football podcastu.

"Natjerao me da odem i vratim automobil nazad. Izgubio sam novac na njemu, ali Wise mi je kasnije pomogao. Vodio me po Londonu i pomogao mi pronaći kuću, a kasnije i kupiti. Bio je to dobar savjet, bilo je neugodno u tom trenutku, ali je to najbolji savjet koji sam tada mogao dobiti", kaže Terry, koji očito nije zamjerio Wiseu.

Istaknuo je kako, iako Wise nije reagirao na pravi način, njegove namjere bile su najbolje moguće. Njegovu intervenciju i savjet Terry je počeo cijeniti nakon nekog vremena.

"Zahvalan sam za sve te sitnice na putu. Wise je usmjeravao mlađe igrače, pomagao je mladim momcima i bilo mu je stalo do njih", zaključio je. Očito je Terry ponešto naučio od Wisea i postao veliki vođa u svlačionici Chelseaja s kojim je osvojio sve što se osvojiti da.