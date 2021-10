Legendarni igrač Real Madrida Jose Maria Gutierrez, poznatiji kao Guti, u kratkom razdoblju je dao dva zanimljiva intervjua o najvećem rivalu Kraljevskog kluba Barceloni.

Guti, koji se nakon igračke karijere bacio u trenerske vode, prvo je rekao da ne bi imao ništa protiv dolaska na klupu Barcelone, koja je ove sezone u velikoj krizi.

Guti

"Barcelona je u vrlo kompliciranoj ekonomskoj situaciji, a otkaz Koemanu će ih još dodatno koštati. Ovo nije pravi trenutak za Xavija da pruzme Barcu. Ja u Barceloni? Zašto ne? Slobodan sam i želim pokazati od čega sam napravljen", rekao je guti pa kasnije u razgovoru za El Larguero priznao da se samo šalio:

"Svi me pitaju za to. Zašto sam to rekao? Nisam više znao što da odgovorim pa sam to rekao, a malo humora ne škodi. Kao Realovcu, uvijek mi je drago vidjeti kada Barcelona gubi i uživam u tome. Ni,ada ne bih otišao tamo, imaju već dovoljno nereda u klubu."